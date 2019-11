Autore:

Simone Valtieri

CHE QUARTARARO! Come di consueto la classifica delle FP2 del Gran Premio della Malesia si è fatta negli ultimi cinque minuti della sessione, quando tutti hanno provato il time attack con la gomma più morbida per mettere al sicuro un posto nella top ten in vista delle FP3 che domani potrebbero anche essere bagnate. E per questo non fa calcoli Fabio Quartararo, che è incontenibile con la sua Yamaha del team di casa Petronas Sepang Racing Team: 1'58"576 e nuovo record della pista! Alle sue spalle si è piazzato Andrea Dovizioso con la Ducati, staccato però di 6 decimi, davanti al connazionale Valentino Rossi, anch'esso con un distacco simile di 7 decimi.

MARQUEZ NASCOSTO Quarto nelle FP2 ha chiuso Franco Morbidelli con la terza Yamaha, davanti a Jack Miller, fresco del podio australiano con la Ducati, all'Aprilia di Aleix Espargaro e alla Honda di Cal Crutchlow. Molto bene Francesco Bagnaia, ottavo, e davanti ai due candidati al terzo posto iridato: Maverick Vinales, che con la sua Yamaha non ha provato il time attack al pomeriggio, e Alex Rins con la Suzuki. Qualche difficoltà per Marc Marquez, che chiude le FP3 in 13° posizione ma che con il tempo della mattina mantiene il 10° tempo assoluto, davanti a Petrucci e Mir. Qualche problema per Andrea Iannone (18°) e Johann Zarco (14°), entrambi caduti nel corso della seconda sessione, mentre sempre staccatissimo Jorge Lorenzo, 17° con la sua Honda.

TRIS YAMAHA NELLE FP1 Nella notte italiana erano andate in onda anche le FP1, con Fabio Quartararo già in palla al mattino, autore del miglior tempo nonché record della pista malese: 1'59"027 per il giovane francese che ha chiuso la prima sessione davanti al compagno del team Petronas SRT, Franco Morbidelli, per 83 millesimi, terzo Maverick Vinales a 191 millesimi. Le tre Yamaha hanno dettato il passo davanti a Marquez, Dovizioso, Rins, Aleix Espargaro e Valentino Rossi, anch'esso sotto i 2 minuti ma staccato di 866 millesimi. Non parteciperà al weekend di gara Miguel Oliveira, con la sua KTM, ancora dolorante alle mani dopo la caduta della scorsa settimana nelle FP4 in Australia.

Risultati FP2 Gran Premio della Malesia, Sepang

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'58.576 2 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'59.206 0.630 / 0.630 3 Valentino ROSSI Yamaha 1'59.284 0.708 / 0.078 4 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'59.502 0.926 / 0.218 5 Jack MILLER Ducati 1'59.593 1.017 / 0.091 6 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'59.707 1.131 / 0.114 7 Cal CRUTCHLOW Honda 1'59.711 1.135 / 0.004 8 Francesco BAGNAIA Ducati 1'59.774 1.198 / 0.063 9 Maverick VIÑALES Yamaha 1'59.845 1.269 / 0.071 10 Alex RINS Suzuki 1'59.849 1.273 / 0.004 11 Joan MIR Suzuki 1'59.984 1.408 / 0.135 12 Danilo PETRUCCI Ducati 2'00.057 1.481 / 0.073 13 Marc MARQUEZ Honda 2'00.215 1.639 / 0.158 14 Johann ZARCO Honda 2'00.268 1.692 / 0.053 15 Karel ABRAHAM Ducati 2'00.477 1.901 / 0.209 16 Pol ESPARGARO KTM 2'00.658 2.082 / 0.181 17 Jorge LORENZO Honda 2'00.705 2.129 / 0.047 18 Andrea IANNONE Aprilia 2'01.190 2.614 / 0.485 19 Mika KALLIO KTM 2'02.017 3.441 / 0.827 20 Hafizh SYAHRIN KTM 2'02.429 3.853 / 0.412

Risultati FP1 Gran Premio della Malesia, Sepang