POLE DIABOLICA Una sessione di qualifiche entusiasmante quella del Gran Premio della Malesia sulla pista di Sepang, con una battaglia all'ultimo respiro per la pole tra i piloti della Yamaha! Alla fine la spunta Fabio Quartararo, che strappa la pole ai colleghi di moto Maverick Vinales e Franco Morbidelli, tutti racchiusi in un decimo. Ancora in palla i due a podio a Phillip Island, con Crutchlow e Miller in seconda fila davanti a Valentino Rossi, mentre Petrucci a sorpresa è il migliore italiano su Ducati, 8° dietro a Rins e davanti a Zarco. Dovizioso e Bagnaia finiscono in quarta fila con un Marc Marquez 11° in difficoltà e caduto prima dell'ultimo tentativo.

HUGE highside for @marcmarquez93! 😱



The world champion is up on his feet but won't claim pole position today! 💢#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/T9Ztstf4Ma — MotoGP™ 🇲🇾 (@MotoGP) November 2, 2019

GIRANDOLA DI EMOZIONI Le qualifiche erano iniziate con un Valentino Rossi in buono spolvero, autore del miglior tempo dopo il primo tentativo veloce davanti a Quartararo e Morbidelli. Ma già al secondo tentativo del primo run si è andati decisamente più veloci, con Maverick Vinales in pole provvisoria in 1'58"676, Quartararo secondo a un decimo e Morbidelli terzo a due. All'inizio del secondo run si stende Marquez nel tentativo di seguire El Diablo Quartararo, mentre Franco Morbidelli ne approfitta per fare la pole provvisoria in 1'58"432, record della pista! Vinales non ci sta e lo beffa per circa 2 centesimi e mezzo, ma c'è ancora Fabio Quartararo, ed è pole! Un decimo di vantaggio sullo spagnolo e addio alla visiera del suo casco nel corso degli esaltati festeggiamenti.

BRAVI CAL E PETRUX Dalla Q1 i due qualificati erano stati Cal Crutchlow con la Honda e Danilo Petrucci con la Ducati con Joan Mir (Suzuki) primo degli esclusi dalla Q2 e domani 13° in griglia davanti ai cugini Aleix Espargaro (Aprilia) e Pol Espargaro (KTM). Sesta fila per Karel Abraham (Ducati) che partirà davanti all'Aprilia di Andrea Iannone e alla Honda del sempre spento Jorge Lorenzo, ultima fila infine per le due KTM di Mika Kallio e Hazifh Syahrin, mentre non hanno partecipato a questo round del mondiale per infortuni vari Miguel Oliveira (KTM) e Tito Rabat (Ducati).

SUPER MORBIDO Nelle FP3 e nelle FP4 era stato bravissimo Franco Morbidelli, che aveva comandato la classifica in entrambe le occasioni, fermandosi a soli due decimi dal record della pista stabilito ieri dal compagno Quartararo. E fortissimo era andati anche due outsider: Francesco Bagnaia, che con il sesto tempo nella notte italiana si era guadagnato l'accesso diretto alla Q2, e Johann Zarco, che alla seconda gara con la Honda è rientrato nella top 10 dopo tre sessioni di libere. Segnali negativi al mattino invece per Rossi e Dovizioso, che erano rimasti lontani dalle pime posizioni.

Risultati Q2 Gran Premio della Malesia, Sepang

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'58.303 2 Maverick VIÑALES Yamaha 1'58.406 0.103 / 0.103 3 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'58.432 0.129 / 0.026 4 Jack MILLER Ducati 1'58.725 0.422 / 0.293 5 Cal CRUTCHLOW Honda 1'58.951 0.648 / 0.226 6 Valentino ROSSI Yamaha 1'59.000 0.697 / 0.049 7 Alex RINS Suzuki 1'59.090 0.787 / 0.090 8 Danilo PETRUCCI Ducati 1'59.097 0.794 / 0.007 9 Johann ZARCO Honda 1'59.139 0.836 / 0.042 10 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'59.173 0.870 / 0.034 11 Marc MARQUEZ Honda 1'59.178 0.875 / 0.005 12 Francesco BAGNAIA Ducati 1'59.640 1.337 / 0.462

Risultati Q1 Gran Premio della Malesia, Sepang

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Cal CRUTCHLOW Honda 1'59.216 2 Danilo PETRUCCI Ducati 1'59.336 0.120 / 0.120 3 Joan MIR Suzuki 1'59.374 0.158 / 0.038 4 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'59.435 0.219 / 0.061 5 Pol ESPARGARO KTM 1'59.812 0.596 / 0.377 6 Karel ABRAHAM Ducati 2'00.072 0.856 / 0.260 7 Andrea IANNONE Aprilia 2'00.205 0.989 / 0.133 8 Jorge LORENZO Honda 2'00.478 1.262 / 0.273 9 Mika KALLIO KTM 2'00.644 1.428 / 0.166 10 Hafizh SYAHRIN KTM 2'01.045 1.829 / 0.401

Risultati FP4 Gran Premio della Malesia, Sepang

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'59.600 2 Valentino ROSSI Yamaha 1'59.796 0.196 / 0.196 3 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'59.957 0.357 / 0.161 4 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'59.973 0.373 / 0.016 5 Marc MARQUEZ Honda 1'59.980 0.380 / 0.007 6 Maverick VIÑALES Yamaha 1'59.997 0.397 / 0.017 7 Joan MIR Suzuki 2'00.297 0.697 / 0.300 8 Danilo PETRUCCI Ducati 2'00.326 0.726 / 0.029 9 Jack MILLER Ducati 2'00.417 0.817 / 0.091 10 Francesco BAGNAIA Ducati 2'00.538 0.938 / 0.121 11 Alex RINS Suzuki 2'00.642 1.042 / 0.104 12 Pol ESPARGARO KTM 2'00.744 1.144 / 0.102 13 Andrea IANNONE Aprilia 2'01.114 1.514 / 0.370 14 Aleix ESPARGARO Aprilia 2'01.117 1.517 / 0.003 15 Cal CRUTCHLOW Honda 2'01.159 1.559 / 0.042 16 Johann ZARCO Honda 2'01.342 1.742 / 0.183 17 Jorge LORENZO Honda 2'01.369 1.769 / 0.027 18 Karel ABRAHAM Ducati 2'01.474 1.874 / 0.105 19 Hafizh SYAHRIN KTM 2'02.508 2.908 / 1.034 Mika KALLIO KTM

