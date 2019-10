Autore:

Simone Valtieri

PENULTIMA GARA Siamo a -2, il Motomondiale 2019 sta per chiudere i battenti ma il Gran Premio della Malesia sulla lunga pista di Sepang offre ancora tanti spunti di interesse, nonostante primo e secondo posto siano già appannaggio di Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Si lotta per la terza piazza con Alex Rins che deve difendere un vantaggio risicato su Maverick Vinales, Danilo Petrucci, Fabio Quartararo e Valentino Rossi. Sulla pista malese lo scorso anno fu proprio quest'ultimo a mostrare sprazzi della sua classe, fin quando però non si stese lasciando pista libera a Marquez. Nei due anni precedenti, invece, aveva trionfato Dovizioso. Chi la spunterà stavolta? Tanti gli outsider, tra cui Cal Crutchlow e Jack Miller, freschi reduci dal podio australiano, ma anche Franco Morbidelli, "Pecco" Bagnaia e Andrea Iannone, tre italiani che - nella giornata giusta - possono dire la loro.

IL CIRCUITO La pista di Sepang ha una storia giovane. È stata una delle prime creazioni della penna di Hermann Tilke, l'architetto dei circuiti. Il suo debutto nel Motomondiale è avvenuto nel 1999 e da allora è stato appuntamento fisso, annullato una sola volta nel 2011, a causa del fatale incidente di Marco Simoncelli. Il tracciato è lungo 5,5 km e consta di 15 curve, 5 a sinistra e 10 a destra, per una carerggiata di 16 metri e due lunghi rettilinei da oltre 900 metri ciascuno. Saranno 20 i giri che impegneranno i centauri della classe regina, su questa lunga pista che non ha mai visto nessuno girare sotto i 2 minuti in gara. Il record appartiene infatti a Jorge Lorenzo, che nel 2015 con la Yamaha lo stabilì in 2'00"606 mentre in qualifica Daniel Pedrosa è sceso fino a 1'59"053 prendendosi la pole in quello stesso anno. Il più veloce su questo tracciato, sempre nel 2015, è stato Andrea Iannone, che con la sua Ducati ha toccato la velocità massima di 339,6 kmh.

I NUMERI Sono ben sei le affermazioni di Valentino Rossi sul tracciato malese, tutte nella classe regina. Il centauro di Tavullia ha vinto in Malesia anche nel 1997 nella classe 125, ma si correva allora su licrcuito di Shah Alam. Marc Marquez vi ha vinto invece due volte in MotoGP, aggiungendovi il successo nel 2010 in 125, e Andrea Dovizioso solo le due volte nella top class 2016-17. Tra i piloti ancora in attivià si contano anche i due successi di Maverick Vinales (in 125 nel 2011 e in Moto2 nel 2014), quelli di Johann Zarco (2015-16 in Moto2) e di Miguel Oliveira (nel 2015 in Moto3 e nel 2017 in Moto2) e quelli di Jorge Lorenzo (2006 in 250), Francesco Bagnaia (2016 in Moto3) e Joan Mir (2017 in Moto3)

IL METEO In Malesia le previsioni meteo sono, come al solito... imprevedibili! Un acquazzone potrebbe incombere in qualsiasi momento sul tracciato di Sepang, salvo lasciare posto poi al sole e al caldo afoso. Per questo weekend le previsioni danno tempo variabile con possibilità di pioggia al venerdì e al sabato, e sole il giorno della gara, vedremo se sarà realmente così solo nel fine settimana. Nel dettaglio le previsioni di wehather.com

Venerdì 1 novembre: Temporali sparsi, temperature 24°-31°, precipitazioni 40%, umidità 76%, vento 10 kmh

Sabato 2 novembre: Temporali sparsi, temperature 24°-31°, precipitazioni 50%, umidità 76%, vento 11 kmh

Domenica 3 novembre: Per lo più nuvoloso, temperature 24°-32°, precipitazioni 20%, umidità 75%, vento 10 kmh

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista asiatica. In occasione del GP della Malesia è prevista la differita su TV8. A questo link tutti gli orari nel dettaglio.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019.

