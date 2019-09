Autore:

La Redazione

FEUDO SPAGNOLO La pista spagnola festeggia quest'anno il decimo anno di Motomondiale, e da ben sette non c'è nessuno che riesce a battere i piloti di casa nella classe MotoGP. Marc Marquez è il vincitore delle ultime tre edizioni e domenica sarà anche il candidato numero uno al successo e alla definitiva ipoteca iridata, dopo l'affermazione perentoria nel GP di San Marino a Misano. Con una Ducati apparsa un po' più in crisi in questa stagione, ma che potrà sfruttare i due lunghi rettilinei della pista aragonese, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci saranno tra i rivali più pericolosi per Marquez, che dovrà vedersi le spalle però anche da Alex Rins sulla Suzuki, e dalla nutrita pattuglia Yamaha di Rossi, Vinales, Morbidelli e soprattutto del giovanissimo Fabio Quartararo, vincitore morale della gara di Misano.

IL CIRCUITO Il tracciato di Alcaniz, denominato MotorLand Aragon, è tra i più moderni e recenti non solo del Motomondiale. ma del panorama internazionale. Nella località aragonese si sono disputate celebri corse stradali tra gli anni Sessanta e i Duemila, quando fu decisa la creazione di questa pista di 5.077 metri e 17 curve, disegnata dall'architetto tedesco Hermann Tilke. Il tracciato iberico presenta 10 curve a sinistra e 7 a destra, con una carreggiata di 15 metri di larghezza e un rettilineo principale di quasi un chilometro: 968 metri, per la precisione.

I NUMERI Come anticipato, negli ultimi 7 anni (su 9) dell'appuntamento aragonese, nessuno è riuscito a battere i piloti spagnoli. L'unico a farlo, nel 2010 e 2011, fu Casey Stoner con la Ducati, dopodiché Dani Pedrosa (2012), Jorge Lorenzo (2014-15) e Marc Marquez (2013, 2016-18) si sono spartiti i trionfi. Tra gli attuali iscritti al mondiale MotoGP sono tanti i piloti che hanno vinto in Aragona nelle classi propedeutiche: Franco Morbidelli (nel 2017 in Moto2), Maverick Vinales (nel 2014 in Moto2), Pol Espargaro (nel 2010 in Moto3 e nel 2012 in Moto2), Andrea Iannone (nel 2010 in Moto2), Joan Mir (nel 2017 in Moto3), Miguel Oliveira (nel 2015 in Moto3) e Alex Rins (nel 2013 in Moto3). Il record della pista appartiene a Marc Marquez, che per strappare la pole nel 2015 impiegò 1'46"635, mentre in gara la miglior prestazione è del suo compagno Jorge Lorenzo, in 1'48"120 nello stesso anno. E sempre nel 2015 è stato registrato il record di velocità, appartenente ad Andrea Iannone con la Ducati: ben 345,8 kmh!

IL METEO Possibili pioggie attendono i centauri della MotoGP nella calda Alcaniz. A fronte di un venerdì con temperature quasi estive, soprattutto nel pomeriggio, sabato e domenica sono previsti temporali che potrebbero influenzare le gare delle tre classi. Nel dettaglio le previsioni di wehather.com

Venerdì 20 settembre: per lo più soleggiato, temperature 18°-28°, precipitazioni 10%, umidità 59%, vento 21 kmh

Sabato 21 settembre: per lo più soleggiato, temperature 18°-26°, precipitazioni 60%, umidità 72%, vento 18 kmh

Domenica 22 settembre: soleggiato, temperature 17°-28°, precipitazioni 40%, umidità 66%, vento 11 kmh.

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista italiana. In occasione del GP di Aragona è prevista la diretta su TV8. A questo link tutti gli orari del weekend nel dettaglio.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019.

ORARI E RISULTATI MOTOGP

RISULTATI GARA

Domenica 22 settembre 2019, ore 13.00

RISULTATI QUALIFICHE Q2

Sabato 21 settembre 2019, ore 15.35

RISULTATI QUALIFICHE Q2

Sabato 21 settembre 2019, ore 15.10

RISULTATI FP4

Sabato 21 settembre 2019, ore 14.30

RISULTATI FP3

Sabato 21 settembre 2019, ore 10.55

RISULTATI FP2

Venerdì 20 settembre 2019, ore 15.10

RISULTATI FP1

Venerdì 20 settembre 2019, ore 10.55