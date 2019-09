Autore:

Simone Valtieri

TERZA GARA ISPANICA Con il discorso iridato ormai chiuso appannaggio del numero 93 Marc Marquez, che ha proprio 93 punti di margine in classifica su Andrea Dovizioso, la Spagna si appresta a ospitare il terzo appuntamento iridato dell'anno. a Jerez e Barcellona vinse propio Marquez, che non vede l'ora di fare filotto ad Aragon, dove però dovrà guardarsi dal pimpante Fabio Quartararo, che l'ha impegnato fino in fondo a Misano. I rivali più pericolosi? I soliti noti: Vinales, Dovizioso, Rossi, Rins. Occhi però anche agli outsider come Miller, Crutchlow e Morbidelli, mentre Danilo Petrucci, terzo nel mondiale, punterà sicuramente a riscattarsi dopo qualche gara opaca.

ORARI TV Sky Sport MotoGP HD trasmetterà l'evento in diretta e in esclusiva per l'Italia, mentre per poter godere in chiaro delle imprese dei centauri della classe regina potrete comunque fare affidamento su TV8 e TV8 HD, che nel fine settimana proporranno l'evento anch'essi in diretta. Di seguito tutti gli orari del weekend italiano, con i piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3 impegnati nel Gran Premio di Aragona al Motorland di Aragon.

IMPORTANTE Attenzione però all'orario della gara MotoGP: per evitare la concomitanza con il GP di Singapore di Formula 1, la gara della classe regina è stata anticipata alle ore 13, rispetto alle tradizionali 14.

Dirette Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 20 settembre

09.00: Moto3 Prove Libere 1

09.55: MotoGP Prove Libere 1

10.55: Moto2 Prove Libere 1

13.15: Moto3 Prove Libere 2

14.10: MotoGP Prove Libere 2

15.10: Moto2 Prove Libere 2

Sabato 21 settembre

09.00: Moto3 Prove Libere 3

09.55: MotoGP Prove Libere 3

10.55: Moto2 Prove Libere 3

12.35: Moto3 Qualifiche

13.30: MotoGP Prove Libere 4

14.10: MotoGP Qualifiche

15.05: Moto2 Qualifiche

Domenica 22 settembre

09.00: Moto3 Warm Up

09.30: Moto2 Warm Up

10.00: MotoGP Warm Up

11.20: Moto3 Gara

13.00: MotoGP Gara

14.30: Moto2 Gara

Dirette TV8

Sabato 21 settembre

12.35: Moto3 Qualifiche

14.10: MotoGP Qualifiche

15.05: Moto2 Qualifiche

Domenica 22 settembre

11.20: Moto3 Gara

13.00: MotoGP Gara

14.30: Moto2 Gara