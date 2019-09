Autore:

LA LEGGE DI MARC Non c'è storia neanche nel sabato di qualifiche nella classe MotoGP. Quando Marc Marquez abbassa la visiera sulla pista del Motorland di Aragon imprime con la sua Honda un ritmo che nessuno può seguire. È sua a mani basse la pole del Gran Premio di Aragona, con il super tempo di 1'47"009, la 89° in carriera su 200 sessioni di qualifica affrontate, e domani, al via del 200° GP, avrà al suo fianco Fabio Quartararo, bravissimo nel suo ultimo giro, ad avvicinare fino a 3 decimi il campione spagnolo, e Maverick Vinales, terzo a 4 decimi.

ROSSI PRIMO... DEGLI ITALIANI In seconda fila partiranno due outsider, come Jack Miller, migliore delle Ducati, e Aleix Espargaro (Aprilia), quest'ultimo in grado di battezzare la scia di Marquez e arrivare al traino a soli 7 decimi dal connazionale. Primo degli italiani è Valentino Rossi, con appena due giri lanciati in tutta la Q2, che chiude a un secondo dalla vetta e a circa 6 decimi dai due compagni di Yamaha in prima fila. Terza fila invece per Crutchlow, Morbidelli e Mir, con Andrea Dovizioso solamente decimo e Andrea Iannone buon undicesimo con l'Aprilia. Non ha partecipato alle qualifiche Pol Espargaro (KTM), con una frattura composta del radio procurata in seguito alla caduta nelle FP4.

It was all decided in the final sector! ⏱️@FabioQ20 almost pulled off a major surprise! 🔥#AragonGP 🇪🇸 pic.twitter.com/IHeApETvtq — MotoGP™ 🇪🇸 (@MotoGP) September 21, 2019

Q1 AZZURRA Bene gli italiani nella Q1. Franco Morbidelli e Andrea Iannone erano passati attraverso le forche caudine della prima parte di qualifica, mentre Danilo Petrucci e Francesco Bagnaia avevano chiuso con le rispettive Ducati in 5° e 6° posizione, che gli varranno la 15° e la 16° posizione. Poco meglio il suzukista Alex Rins, 13° e beffato dalla coppia azzurra con Morbido che ha trainato Iannone nei primi due tentativi lanciati. 20° casella, infine, per Jorge Lorenzo, anche se tutti potrebbero migliorare la loro posizione in caso domani non partisse Pol Espargaro.

Risultati Qualifiche - Q2 MotoGP Aragon 2019

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Marc MARQUEZ Honda 1'47.009 2 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'47.336 0.327 / 0.327 3 Maverick VIÑALES Yamaha 1'47.472 0.463 / 0.136 4 Jack MILLER Ducati 1'47.658 0.649 / 0.186 5 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'47.733 0.724 / 0.075 6 Valentino ROSSI Yamaha 1'48.015 1.006 / 0.282 7 Cal CRUTCHLOW Honda 1'48.322 1.313 / 0.307 8 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'48.372 1.363 / 0.050 9 Joan MIR Suzuki 1'48.458 1.449 / 0.086 10 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'48.608 1.599 / 0.150 11 Andrea IANNONE Aprilia 1'49.240 2.231 / 0.632 Pol ESPARGARO KTM

Risultati Qualifiche - Q1 MotoGP Aragon 2019

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'48.292 2 Andrea IANNONE Aprilia 1'48.330 0.038 / 0.038 3 Alex RINS Suzuki 1'48.449 0.157 / 0.119 4 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'48.477 0.185 / 0.028 5 Danilo PETRUCCI Ducati 1'48.682 0.390 / 0.205 6 Francesco BAGNAIA Ducati 1'48.748 0.456 / 0.066 7 Miguel OLIVEIRA KTM 1'48.827 0.535 / 0.079 8 Tito RABAT Ducati 1'48.916 0.624 / 0.089 9 Mika KALLIO KTM 1'49.085 0.793 / 0.169 10 Jorge LORENZO Honda 1'49.282 0.990 / 0.197 11 Hafizh SYAHRIN KTM 1'49.315 1.023 / 0.033 12 Karel ABRAHAM Ducati 1'49.517 1.225 / 0.202 13 Bradley SMITH Aprilia 1'49.756 1.464 / 0.239

