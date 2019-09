Autore:

Simone Valtieri

FP3 INUTILI Come previsto il maltempo ha influenzato i risultati delle Prove Libere 3 del Gran Premio di Aragon, inziate con pista bagnata e concluse sull'asciutto, o quasi. Il miglior tempo è stato realizzato nei secondi finali da Alex Rins con la Suzuki, che ha sfruttato un tracciato in via di normalizzazione fermandosi a circa 7" dal miglior crono di ieri. Lo spagnolo ha preceduto Maverick Vinales (Yamaha) e Mika Kallio (KTM).

SESSIONE VARIEGATA Marc Marquez e Andrea Iannone, per esempio, hanno deciso di non scendere in pista in questa sessione, con lo spagnolo che si è allenato solo sul "cambio di moto" all'interno della corsia dei box, e l'italiano che ha preferito non rischiare, visto il persistente infortunio alla spalla. Franco Morbidelli ha chiuso le FP3 in quarta posizione, Francesco Bagnaia in sesta, Valentino Rossi in settima, Danilo Petrucci in 12° e Andrea Dovizioso in 14°. Fabio Quartararo, infine, si è allenato a girare con gomme da bagnato anche in condizioni di pista umida e asciutta, per scoprire il limite delle proprie coperture.

POMERIGGIO QUALIFICHE Restano dunque qualificati alla Q2 di questo pomeriggi i dieci piloti che hanno concluso le FP2 di ieri nella top ten, nell'ordine: Marc Marquez (Honda), Maverick Vinales (Yamaha), Valentino Rossi (Yamaha), Fabio Quartararo (Yamaha), Pol Espargaro (KTM), Jack Miller (Ducati), Cal Crutchlow (Honda), Andrea Dovizioso (Ducati), Joan Mir (Suzuki) e Aleix Espargaro (Aprilia). Alle 14.10 scatterà dunque una Q1 zeppa di italiani, con Petrucci, Morbidelli, Iannone e Bagnaia a caccia della Q2.

Risultati FP3 MotoGP Aragon 2019