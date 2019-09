Autore:

Simone Valtieri

DITTATURA MARC Se questi fossero i veri distacchi, per tutto il weekend si correrà solo per il secondo posto. Sulla pista sinistrorza (che gira in senso antiorario) di Aragon, Marc Marquez è imbattuto da tre anni, e nella mattinata delle prime prove libere del Gran Premio di Aragona ha subito gettato le basi per espandere il suo dominio. Il pilota della Honda ha rifilato ben 1"6 al secondo in classifica al più diretto inseguitore, Maverick Vinales su Yamaha, e 2" netti a Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso, che si sono fermati in terza e quarto posizione.

PACCHETTO DI MISCHIA Alle loro spalle, tutti molto ravvicinati, sono arrivato Miller, Mir, Petrucci, Pol Espargaro, Morbidelli e Nakagami, che completano la top ten e contengono il distacco entro i 2"5 da Marquez. Non tutti hanno provato nelle condizioni ottimali e utilizzando la miglior gomma, ma anche con una mescola diversa, sembra impossibile che i gap potessero essere comunque inferiori. Valentino Rossi, per esempio, ha chiuso 17° a 3" senza montare la gomma morbida al posteriore. L'avesse fatto sarebbe probabilmente anch'esso nel pacchetto di mischia della top ten, e non troppo oltre.

AHI AHI JORGE! Ancora in netta difficoltà infine Jorge Lorenzo, che specularmente al compagno, chiude ultimo staccato di 4"3, un distacco che più che derivato dalle condizioni di salute, sembra invece più che altro figlio del suo scarsissimo feeling con la Honda RC213V plasmata evidentemente sulle caratteristiche di Marquez. Al pomeriggio si torna in pista per le FP2, importantissime in chiave qualifiche in quanto è attesa pioggia per domani, e dunque i top 10 che si qualificheranno direttamente alla Q2 potrebbero uscire dalla classifica diquesto pomeriggio.

Risultati FP1 MotoGP Aragon 2019