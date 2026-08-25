MotoGP 2026

MotoGP, Pol Espargaro resta con Tech3 anche ad Aragon: Viñales ancora fuori

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5 ore fa - Tech3 conferma Espargaro anche ad Aragon, Viñales punta al rientro a Misano

Maverick Viñales salterà anche il GP di Aragon per proseguire il recupero. Al suo posto ci sarà ancora Pol Espargaro, già schierato a Silverstone
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Pol Espargaro continuerà a sostituire Maverick Viñales anche nel Gran Premio di Aragon, in programma dal 28 al 30 agosto al MotorLand. La decisione è stata ufficializzata dalla Red Bull KTM Tech3 dopo il rientro dello spagnolo a Silverstone, dove aveva concluso la gara domenicale al 13° posto. Viñales, invece, proseguirà il percorso di recupero insieme allo staff medico, a KTM e al team francese, senza forzare i tempi in una fase ancora delicata. L'obiettivo indicato dalla squadra è quello di rivedere il numero 12 in pista per il GP di San Marino a Misano, dall'11 al 13 settembre, anche se naturalmente tutto dipenderà dall'evoluzione delle sue condizioni fisiche.

Tech3: “La priorità è che Maverick recuperi completamente”

Espargaro tornerà dunque ad affiancare Enea Bastianini anche nel tredicesimo appuntamento stagionale, mettendo ancora una volta a disposizione del team la propria esperienza con la KTM RC16. Il team manager Nicolas Goyon ha spiegato così la scelta: “Insieme a Maverick e KTM abbiamo deciso che Pol continuerà con noi ad Aragón, in modo che Maverick possa concentrarsi sul recupero. Pol ha fatto un buon lavoro per il team a Silverstone e la sua esperienza lo mette nella posizione ideale per sostituirlo ancora questo fine settimana”. Goyon ha poi ribadito che la priorità resta il pieno recupero di Viñales: “La cosa più importante per noi è che Maverick si prenda tutto il tempo necessario per recuperare correttamente. Lo stiamo supportando durante tutto questo processo e speriamo di poterlo riavere con noi a Misano. Fino ad allora ci concentreremo su Aragón e continueremo a dare a Pol ed Enea tutto il nostro supporto”

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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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