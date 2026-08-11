Trackhouse a caccia di piloti su LinkedIn: “Cerchiamo qualcuno che sappia chiedere scusa”

Trackhouse Racing cerca un pilota per la MotoGP e, per farlo, ha deciso di pubblicare un annuncio di lavoro su LinkedIn. Una trovata decisamente originale in un mercato che, a poco più di metà stagione, ha ormai ridotto al minimo i posti ancora disponibili sulla griglia 2027. L'occasione per scherzare sulla situazione è arrivata dopo la conferma di Raul Fernandez, che resterà con il team americano per altri due anni. Il suo attuale compagno di squadra Ai Ogura, invece, lascerà il team al termine del 2026 per approdare in Yamaha.

Da qui l'idea dell'annuncio: una posizione a tempo pieno, legata alle prestazioni e rinnovabile in base ai risultati. Tra i requisiti richiesti, Trackhouse cerca qualcuno capace di “guidare una moto a oltre 220 miglia orarie, possibilmente guardando in avanti” e di “trasformare 45 minuti di caos controllato in un feedback tecnico calmo per i propri ingegneri”.

Dalla guida alle conferenze stampa, ecco il candidato ideale

L'annuncio prosegue con altri requisiti decisamente meno convenzionali. Il candidato dovrà saper gestire conferenze stampa e impegni con gli sponsor con “visibile compostezza”, oltre a mantenere un rapporto rispettoso, ma occasionalmente conflittuale, con le vie di fuga. Per quanto riguarda l'esperienza, Trackhouse indica come requisito una “forma comprovata in Moto2, Moto3 o in un sospettosamente competitivo campionato locale di kart”, accompagnata da riflessi capaci di “battere la velocità del pensiero cosciente”.

Non manca nemmeno il capitolo linguistico: inglese fluente, capacità di “chiedere scusa con disinvoltura” e italiano considerato un plus. Anche lo stipendio viene trattato con ironia, definito competitivo e inversamente proporzionale alla frequenza con cui il candidato finisce nella ghiaia. Un modo divertente per affrontare una questione che Trackhouse dovrà comunque risolvere seriamente nei prossimi mesi.

Bastianini in pole per il posto di Ogura

Nonostante l'annuncio faccia pensare a una ricerca ancora aperta, il mercato sembra aver già individuato il principale candidato per la seconda moto Trackhouse. Il nome più accreditato è quello di Enea Bastianini, attualmente impegnato con il team Tech3 KTM.

L'eventuale arrivo dell'italiano nella squadra americana sarebbe parte di un mercato che sta progressivamente ridisegnando la griglia della MotoGP in vista del 2027. Trackhouse avrebbe così Raul Fernandez e Bastianini, mentre Tech3 sarebbe costretta a cambiare completamente la propria formazione. Il team satellite KTM dovrebbe infatti salutare anche Maverick Vinales, mentre Luca Marini e Senna Agius sono tra i piloti accostati alle moto austriache per la prossima stagione.

Gli ultimi tasselli del mercato MotoGP

Restano ormai soltanto pochi posti da definire e diversi di questi sembrano avere già una direzione precisa. In casa VR46, tutto porta verso una formazione composta da Fermin Aldeguer e Nicolò Bulega, attuale leader del Mondiale Superbike. Anche David Alonso ha già trovato una sistemazione per il 2027, con il passaggio a Honda. Resta però da capire se il colombiano sarà destinato direttamente al team ufficiale oppure alla squadra satellite LCR.

World Superbike 2026: Nicolò Bulega (Ducati)

Sul fronte Yamaha Pramac, invece, Toprak Razgatlioglu dovrebbe essere affiancato da Izan Guevara, con Jack Miller destinato a lasciare la squadra. Il quadro non è quindi ancora completamente definito, ma le tessere rimaste sul tavolo sono ormai poche. Trackhouse ha scelto di scherzarci sopra con un annuncio su LinkedIn, cercando il proprio prossimo pilota come se fosse una normale posizione lavorativa. Dietro la battuta, però, il messaggio è piuttosto chiaro: il mercato MotoGP 2027 sta entrando nella sua fase finale.

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