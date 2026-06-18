Rivoluzione ai box: Trackhouse e Honda annunciano i nuovi team manager per il 2027

Annunciati i sostituti di due figure storiche come Alberto Puig e Davide Brivio: per Guidotti è un ritorno, Kawase è la novità

Giornata di annunci importanti nel paddock MotoGP. In vista della stagione 2027, sia il Superfile Trackhouse MotoGP Team sia la Honda HRC Castrol hanno ufficializzato cambiamenti ai vertici delle rispettive strutture sportive, affidando il ruolo di team manager a due figure molto diverse tra loro ma accomunate da una lunga esperienza nel Motomondiale.

Francesco Guidotti approderà infatti in Trackhouse per sostituire Davide Brivio, mentre Honda ha scelto Mikihiko Kawase come successore di Alberto Puig nella gestione della squadra ufficiale.

Guidotti riparte da Trackhouse e ritrova Aprilia

La novità più attesa riguardava probabilmente il team americano cliente di Aprilia. Dopo l'addio di Davide Brivio, destinato a un nuovo incarico in ambito commerciale con Honda, Trackhouse era alla ricerca di un nuovo leader per il proprio progetto MotoGP. La scelta è ricaduta su Francesco Guidotti, manager molto conosciuto nel paddock per le esperienze maturate con Pramac, KTM e Aprilia. Per il dirigente toscano si tratta anche di un ritorno alle origini, visto che proprio con la casa di Noale aveva iniziato il proprio percorso nel Motomondiale prima di conquistare anche il titolo mondiale Superbike del 2010.

Justin Marks, fondatore e proprietario di Trackhouse, ha spiegato: ''È uno sviluppo entusiasmante poter annunciare ufficialmente Francesco Guidotti come nuovo Team Manager della nostra squadra MotoGP. Ha una lunga e vincente carriera nel motociclismo professionistico e, soprattutto, condivide la cultura e la visione della nostra azienda''. Guidotti ha commentato il nuovo incarico dichiarando: ''Devo ringraziare Justin per la fiducia. Sono entusiasta di tornare e non avrei potuto sperare in un'opportunità migliore. Trackhouse è una squadra giovane e professionale che ha già ottenuto risultati speciali e farò del mio meglio per contribuire alla crescita del team e dei piloti''.

Welcome to the House, Francesco Guidotti!



The SuperFile Trackhouse MotoGP Team announces that Francesco Guidotti joins as team manager. pic.twitter.com/EZ3YU1Hkme — SuperFile Trackhouse MotoGP Team (@TrackhouseMoto) June 18, 2026

L'arrivo dell'italiano rappresenta un tassello importante per una struttura che, alla sua terza stagione in MotoGP, è ormai una presenza stabile nelle zone alte della classifica grazie ai progressi dell'Aprilia RS-GP26 e alle prestazioni di Raul Fernandez e Ai Ogura.

Honda apre una nuova era con Kawase

Più sorprendente è invece la scelta compiuta da Honda. La casa giapponese ha infatti promosso Mikihiko Kawase al ruolo di team manager della Honda HRC Castrol a partire dal 2027. Attuale responsabile tecnico del progetto MotoGP, Kawase è una figura centrale nel processo di ricostruzione intrapreso dalla casa dell'Ala Dorata negli ultimi anni. Entrato in HRC nel 2012, ha lavorato inizialmente sul progetto Moto3 per poi passare alla MotoGP, assumendo il ruolo di Technical Manager nel 2024. Il manager giapponese erediterà il ruolo da Alberto Puig, che ha scelto di fare un passo indietro dalla gestione quotidiana della squadra pur mantenendo un ruolo di consulente e riferimento all'interno del progetto.

Mikihiko Kawase appointed Honda HRC Castrol Team Manager from 2027



Current MotoGP Technical Manager Mikihiko Kawase will take on a new challenge as he steps into the role of Team Manager for the factory team starting in 2027 with Alberto Puig advising.



📄… pic.twitter.com/Jprbfpl15D — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) June 18, 2026

Kawase ha dichiarato: ''Sono onorato di avere l'opportunità di guidare una squadra con una storia e un palmarès così importanti. Devo ringraziare Honda e Alberto Puig, che per molti anni è stato per me un mentore e un prezioso consigliere''. Ha poi aggiunto: ''Il 2027 sarà un anno storico per la MotoGP, con il più grande cambiamento regolamentare dai tempi del passaggio dai motori due tempi ai quattro tempi. Dobbiamo continuare a lavorare al massimo per affrontare questa nuova era e tornare a lottare stabilmente nelle posizioni di vertice''.

Due scelte che guardano al nuovo ciclo MotoGP

Pur in contesti differenti, le decisioni di Trackhouse e Honda hanno un denominatore comune: prepararsi al meglio alla rivoluzione tecnica prevista per il 2027, quando entreranno in vigore le nuove moto da 850 cc e un regolamento profondamente rivisto.

Trackhouse punta sull'esperienza e sulla conoscenza del paddock di Guidotti per consolidare la propria crescita, mentre Honda sceglie la continuità tecnica promuovendo uno degli uomini che hanno contribuito alla rinascita del progetto MotoGP negli ultimi anni. Due nomine diverse, ma entrambe pensate per affrontare una stagione destinata a rappresentare uno spartiacque per l'intero campionato.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 18/06/2026