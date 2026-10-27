In moto con il freddo? Bastano meno di 15 euro per proteggere testa e collo

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Quando si usa la moto in autunno e in inverno, anche un tragitto di pochi chilometri può diventare poco piacevole. L’aria fredda si infila tra casco e giacca, raggiunge il collo e rende più difficile mantenere il comfort durante la guida. Un problema che si presenta soprattutto al mattino presto, quando le temperature sono più basse, oppure nei trasferimenti extraurbani. Per limitare l’esposizione al freddo non è sempre necessario acquistare accessori costosi. Il passamontagna termico ROCKBROS è una soluzione pensata per proteggere testa, viso e collo senza rinunciare alla possibilità di indossare normalmente il casco.

Prezzo: 14,99€

Passamontagna ROCKBROS, pile interno e protezione antivento

La caratteristica principale di questo sottocasco è il rivestimento interno in pile polare, progettato per trattenere il calore durante le giornate fredde. Il tessuto esterno elasticizzato contribuisce a limitare il passaggio dell’aria, mentre la struttura aderente permette di utilizzare il passamontagna anche sotto un casco da moto. Un dettaglio interessante riguarda la parte inferiore allungata, che scende sul collo e può essere sistemata sotto il colletto della giacca. In questo modo si riduce l’esposizione diretta all’aria fredda nella zona compresa tra casco e abbigliamento tecnico.

Il ROCKBROS è realizzato in poliestere, ha una taglia unica elasticizzata e presenta cuciture studiate per mantenere la forma durante l’utilizzo. Sul lato è presente anche un piccolo logo riflettente, utile per aumentare la visibilità dell’accessorio quando viene illuminato. Non sostituisce comunque i dispositivi ad alta visibilità.

La struttura permette inoltre di utilizzarlo in diverse configurazioni, non soltanto come sottocasco. Può tornare utile anche per andare in bicicletta, sciare, correre o svolgere altre attività all’aperto nei mesi invernali. Per chi utilizza quotidianamente la moto o lo scooter, anche per raggiungere il lavoro, può rappresentare un accessorio economico da aggiungere all’abbigliamento invernale.

Prezzo: 14,99€

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