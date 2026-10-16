Chiavi e attrezzi sparsi ovunque? La soluzione definitiva per tenere in ordine il garage

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Il problema di quasi tutti i garage non è lo spazio: è che lo spazio è tutto per terra. Cassette impilate una sull’altra, il set di chiavi finito nel cassetto sbagliato, il cacciavite che serve sempre e non si trova mai. Dieci minuti persi ogni volta che si deve stringere una vite, e intanto la parete resta lì, vuota, a non fare niente. Ottobre è il momento giusto per rimediare, perché è quando il garage torna a essere un posto in cui si lavora davvero: il cambio gomme alle porte, la bici da sistemare, le cose dell’estate da riporre e quelle dell’inverno da tirare fuori. Un pannello forato a muro è il modo più rapido per trasformare quella parete in un piano di lavoro verticale.

Come guadagnare spazio e tenere tutto in ordine

Il tectake è un set di cinque elementi da 40 cm ciascuno: affiancati coprono 200 cm di larghezza per 60 di altezza. I fori hanno un interasse di 1,5 cm, una maglia stretta che permette di spostare i ganci di pochi millimetri alla volta e di costruire la disposizione intorno agli attrezzi che si usano, invece di adattare gli attrezzi ai buchi disponibili.

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Nella confezione ci sono 43 pezzi tra ganci e supporti in acciaio, abbastanza per coprire il grosso di un corredo da garage senza dover comprare subito accessori aggiuntivi. La struttura è in acciaio verniciato, nei colori nero e rosso, e il materiale di montaggio è incluso. Il vantaggio di una parete attrezzata non è il posto che libera per terra, è che niente resta nascosto. Dentro una cassetta gli attrezzi si coprono a vicenda, e per arrivare alla chiave da 13 bisogna tirare fuori anche le altre sei. Se gli attrezzi sono appesi in ordine al muro si vedono tutti insieme così che si prende quello che serve, lo si rimette dov’era, e ci si accorge anche subito di quello che manca, che è il modo più rapido per smettere di ricomprare tre volte lo stesso cacciavite.

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