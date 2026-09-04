Hai un SUV? Questo accessorio ti permette di sfruttare meglio lo spazio tra i sedili posteriori

Console removibile tra i sedili posteriori con vani portaoggetti, USB e luci LED.

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Nei SUV lo spazio a bordo non manca, ma non sempre è organizzato nel modo più pratico. Soprattutto chi siede dietro può avere bisogno di sfruttare meglio lo spazio tra i sedili. È proprio per sfruttare meglio questa zona che nasce questa console centrale universale, pensata per aggiungere spazio e ordine all'abitacolo senza modifiche alla vettura.

La CEMOFE Console Centrale Universale nasce proprio con questa funzione. Si tratta di una console portaoggetti pensata per essere collocata tra i sedili, trasformando una parte dell’abitacolo in uno spazio organizzato con vani dedicati, portabicchieri e supporti per gli oggetti di uso quotidiano.

Prezzo: 100,69€ (-5%)

Il design universale permette di utilizzarla su diverse tipologie di veicoli, tra cui SUV, van, furgoni e altri mezzi caratterizzati da un abitacolo sufficientemente ampio. Le dimensioni dichiarate sono di circa 43 x 24 x 22 cm, mentre il sistema di fissaggio è pensato per mantenere la console stabile durante l’utilizzo.

Una seconda console anche per i passeggeri posteriori

Il vantaggio principale è quindi la possibilità di sfruttare uno spazio altrimenti poco utilizzato. La console mette a disposizione diversi vani portaoggetti e supporti che possono risultare utili soprattutto durante i viaggi più lunghi.

A seconda della configurazione, il prodotto integra anche porte USB e illuminazione LED con diverse modalità e colori, trasformandosi non soltanto in un organizer ma in una vera e propria piccola console aggiuntiva per l’abitacolo.

È una soluzione particolarmente interessante per chi utilizza spesso il SUV per viaggi, spostamenti in famiglia o attività che richiedono di avere diversi oggetti facilmente accessibili senza lasciarli sparsi nell’abitacolo.

Una soluzione semplice per guadagnare spazio utile

Più che aumentare fisicamente lo spazio disponibile, questo accessorio permette quindi di organizzare meglio quello già presente. Un dettaglio che può fare la differenza soprattutto sui veicoli con una zona centrale posteriore abbastanza ampia da ospitare una console di questo tipo.

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