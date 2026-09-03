Manutenzione auto, l’accessorio in offerta per sollevarla senza cric (e senza fatica)

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La manutenzione dell’auto richiede il più delle volte di sollevarla da terra. Che si tratti del cambio dell’olio, del controllo di un rumore o di qualsiasi altra attività, non sempre si ha la possibilità di utilizzare un cric come quelli da officina. E quello in dotazione nell’auto è utile per sollevare la vettura solo da un lato. Esiste un’alternativa più semplice e altrettanto efficace. Parliamo delle rampe carrabili, che permettono di portare le ruote direttamente a un’altezza maggiore.

Come funzionano

L’utilizzo è piuttosto semplice. Le rampe vengono posizionate davanti alle ruote e il veicolo viene fatto salire lentamente fino alla superficie di appoggio. In questo modo è possibile ottenere maggiore spazio sotto la vettura senza dover azionare manualmente un cric.

Il modello SELLOGX è realizzato in HDPE, polietilene ad alta densità, ed è progettato per sostenere un carico dichiarato fino a 5 tonnellate. La rampa raggiunge un’altezza di sollevamento di 18 cm e presenta una superficie antiscivolo pensata per favorire l’aderenza degli pneumatici durante la salita. La struttura è inoltre dotata di maniglie per il trasporto e può essere impilata, caratteristiche che ne facilitano il riposizionamento e lo stoccaggio quando non viene utilizzata.

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Il principale vantaggio? La praticità. Le rampe non richiedono installazione e possono essere utilizzate in garage o in un piazzale senza occupare lo spazio di un ponte sollevatore. Sono inoltre una soluzione interessante per chi cerca un’alternativa al semplice cric quando serve mantenere la vettura appoggiata sulle rampe durante un intervento.

Prima dell’utilizzo è comunque fondamentale verificare che portata, dimensioni e altezza siano compatibili con il veicolo e con il tipo di intervento da effettuare. L’auto deve essere posizionata su una superficie stabile e piana, con freno di stazionamento inserito e cambio in P o con una marcia innestata.

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