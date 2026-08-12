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Pulizia cerchi e ruote della moto: cosa usare per eliminare polvere, grasso e sporco

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4 ore fa - Prodotti mirati per la pulizia dei cerchi della moto.

Guida alla pulizia di cerchi e ruote moto: perché sporcarsi con la polvere dei freni è normale, come intervenire e con quali strumenti.
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Quando si lava la moto, carrozzeria e plastiche sono quasi sempre le prime superfici a cui si pensa. Cerchi e ruote, invece, vengono troppo spesso lasciati per ultimi, nonostante siano tra le parti che accumulano più velocemente sporco e residui difficili da eliminare. Sui cerchi si depositano non solo polvere e smog, ma anche le particelle metalliche rilasciate dalle pastiglie dei freni, che possono aderire alla superficie e formare quella caratteristica patina scura e ruvida. Per rimuoverla non basta quindi un normale lavaggio. Servono prodotti specifici e strumenti capaci di raggiungere anche raggi, mozzi e punti meno accessibili senza danneggiare le superfici.

Il supporto per lavorare comodi

Prima ancora del detergente, il problema pratico è tenere la ruota ferma e accessibile mentre si lavora tra i raggi. Il rullo per la pulizia delle ruote GrandpitStop risolve questo: la ruota anteriore o posteriore appoggia sul rullo e ruota liberamente su cuscinetti ad alta velocità, lasciando le mani libere per intervenire su tutta la circonferenza senza dover spostare la moto o sollevarla con un cavalletto. È utile anche per la manutenzione della catena nello stesso momento, dato che la ruota gira in autonomia.

Prezzo: 29,99€

Sciogliere i residui ferrosi

Il lavaggio con un prodotto chimico è quello che fa davvero la differenza. Il Kit Regénera Cerchi di Ma-Fra è pensato proprio per questo. Il prodotto si applica sul cerchione e reagisce con le particelle ferrose, sciogliendole (il prodotto vira al viola durante la reazione, segno che sta lavorando). Dopo 3-4 minuti si risciacqua con acqua abbondante. Il kit include anche una spazzola a setole morbide per raggiungere gli interstizi tra i raggi senza rovinare la superficie.

Prezzo: 17,89€

La pulizia finale

Una volta sciolti i residui, serve uno strumento dedicato per una pulizia più dettagliata. La spazzola per cerchi SPTA ha la testa piatta in microfibra, pensata per avvicinarsi alla superficie interna della ruota e ai punti meno accessibili. La confezione include due spazzole di dimensioni diverse più coperture di ricambio, utile perché mozzi e raggi diversi richiedono spesso misure diverse per una pulizia uniforme.

Prezzo: 20,57€ (-14%)

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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

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