Pulizia cerchi e ruote della moto: cosa usare per eliminare polvere, grasso e sporco

Guida alla pulizia di cerchi e ruote moto: perché sporcarsi con la polvere dei freni è normale, come intervenire e con quali strumenti.

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Quando si lava la moto, carrozzeria e plastiche sono quasi sempre le prime superfici a cui si pensa. Cerchi e ruote, invece, vengono troppo spesso lasciati per ultimi, nonostante siano tra le parti che accumulano più velocemente sporco e residui difficili da eliminare. Sui cerchi si depositano non solo polvere e smog, ma anche le particelle metalliche rilasciate dalle pastiglie dei freni, che possono aderire alla superficie e formare quella caratteristica patina scura e ruvida. Per rimuoverla non basta quindi un normale lavaggio. Servono prodotti specifici e strumenti capaci di raggiungere anche raggi, mozzi e punti meno accessibili senza danneggiare le superfici.

Il supporto per lavorare comodi

Prima ancora del detergente, il problema pratico è tenere la ruota ferma e accessibile mentre si lavora tra i raggi. Il rullo per la pulizia delle ruote GrandpitStop risolve questo: la ruota anteriore o posteriore appoggia sul rullo e ruota liberamente su cuscinetti ad alta velocità, lasciando le mani libere per intervenire su tutta la circonferenza senza dover spostare la moto o sollevarla con un cavalletto. È utile anche per la manutenzione della catena nello stesso momento, dato che la ruota gira in autonomia.

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Sciogliere i residui ferrosi

Il lavaggio con un prodotto chimico è quello che fa davvero la differenza. Il Kit Regénera Cerchi di Ma-Fra è pensato proprio per questo. Il prodotto si applica sul cerchione e reagisce con le particelle ferrose, sciogliendole (il prodotto vira al viola durante la reazione, segno che sta lavorando). Dopo 3-4 minuti si risciacqua con acqua abbondante. Il kit include anche una spazzola a setole morbide per raggiungere gli interstizi tra i raggi senza rovinare la superficie.

Prezzo: 17,89€

La pulizia finale

Una volta sciolti i residui, serve uno strumento dedicato per una pulizia più dettagliata. La spazzola per cerchi SPTA ha la testa piatta in microfibra, pensata per avvicinarsi alla superficie interna della ruota e ai punti meno accessibili. La confezione include due spazzole di dimensioni diverse più coperture di ricambio, utile perché mozzi e raggi diversi richiedono spesso misure diverse per una pulizia uniforme.

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