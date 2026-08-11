Viaggi in moto, cosa indossare per proteggere gambe, mani e corpo

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Chi guida la moto sa che la protezione non riguarda solo il casco. Gambe, mani e busto restano esposti a rischi diversi. Non solo incidenti, ma anche impatti, cadute, abrasioni e sbalzi di temperatura. Tutta una serie di condizioni che richiedono soluzioni specifiche a seconda del tipo di uscita. Vediamo le migliori cui fare riferimento.
Gambali: protezione e comfort su lunghe percorrenze
I gambali in pelle coprono la parte inferiore della gamba, dal ginocchio alla caviglia, offrendo una barriera contro freddo, pioggia e piccole abrasioni da contatto con il motore o lo scarico. Sono particolarmente utili per chi fa touring o percorre lunghe distanze in condizioni climatiche variabili, dove pantaloni tecnici da soli non bastano. La pelle garantisce resistenza all'usura nel tempo, mentre la vestibilità regolabile (solitamente tramite fibbie o velcro) permette di adattarli a diversi tipi di stivali.
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Paramani: la prima difesa in caso di caduta
I paramani, montati direttamente sul manubrio, proteggono le leve di freno e frizione da urti accidentali e riducono il rischio di lesioni alle mani in caso di scivolata, specialmente nel fuoristrada dove il contatto con rami, rocce o il terreno stesso è più frequente. Per chi pratica dirt bike o enduro, il kit AnXin è considerabile come un equipaggiamento essenziale più che un accessorio opzionale, perché intervengono nei primi istanti di un incidente prima ancora che entrino in gioco casco e protezioni corpo.
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Set paraschiena: la sicurezza completa (e certificata)
Oltre all'abbigliamento tecnico, esistono protezioni rigide da inserire sotto giacca o tuta, pensate per assorbire l'urto in punti critici come schiena, spalle e gomiti. Il set Borleni è dotato di inserti certificati. Un riconoscimento che ne attesta la capacità di attutire l'impatto. Il materiale si irrigidisce sotto un colpo per dissipare l'energia e torna flessibile subito dopo. È un accessorio pensato per essere indossate sotto l'abbigliamento normale o tecnico, aggiungendo un ulteriore livello di protezione, ma anche di confort considerando i fori di ventilazione per migliorare la traspirabilità anche nelle giornate più calde.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.