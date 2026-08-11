Viaggi in moto, cosa indossare per proteggere gambe, mani e corpo

Una guida su tre categorie di protezione moto: gambali, paramani e jersey, per gambe, mani e busto.

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Chi guida la moto sa che la protezione non riguarda solo il casco. Gambe, mani e busto restano esposti a rischi diversi. Non solo incidenti, ma anche impatti, cadute, abrasioni e sbalzi di temperatura. Tutta una serie di condizioni che richiedono soluzioni specifiche a seconda del tipo di uscita. Vediamo le migliori cui fare riferimento.

Gambali: protezione e comfort su lunghe percorrenze

I gambali in pelle coprono la parte inferiore della gamba, dal ginocchio alla caviglia, offrendo una barriera contro freddo, pioggia e piccole abrasioni da contatto con il motore o lo scarico. Sono particolarmente utili per chi fa touring o percorre lunghe distanze in condizioni climatiche variabili, dove pantaloni tecnici da soli non bastano. La pelle garantisce resistenza all'usura nel tempo, mentre la vestibilità regolabile (solitamente tramite fibbie o velcro) permette di adattarli a diversi tipi di stivali.

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Paramani: la prima difesa in caso di caduta

I paramani, montati direttamente sul manubrio, proteggono le leve di freno e frizione da urti accidentali e riducono il rischio di lesioni alle mani in caso di scivolata, specialmente nel fuoristrada dove il contatto con rami, rocce o il terreno stesso è più frequente. Per chi pratica dirt bike o enduro, il kit AnXin è considerabile come un equipaggiamento essenziale più che un accessorio opzionale, perché intervengono nei primi istanti di un incidente prima ancora che entrino in gioco casco e protezioni corpo.

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Set paraschiena: la sicurezza completa (e certificata)

Oltre all'abbigliamento tecnico, esistono protezioni rigide da inserire sotto giacca o tuta, pensate per assorbire l'urto in punti critici come schiena, spalle e gomiti. Il set Borleni è dotato di inserti certificati. Un riconoscimento che ne attesta la capacità di attutire l'impatto. Il materiale si irrigidisce sotto un colpo per dissipare l'energia e torna flessibile subito dopo. È un accessorio pensato per essere indossate sotto l'abbigliamento normale o tecnico, aggiungendo un ulteriore livello di protezione, ma anche di confort considerando i fori di ventilazione per migliorare la traspirabilità anche nelle giornate più calde.

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