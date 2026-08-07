Insetti, polvere, resina e sporco, i prodotti utili per la pulizia dei vetri dell'auto

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L'estate (ma in realtà ogni stagione dell’anno) mette a dura prova i vetri dell'auto. Insetti, polvere, resina, salsedine e residui lasciati dai temporali estivi possono compromettere la visibilità, soprattutto quando si guida controluce o di notte. Con l'arrivo dell'inverno, invece, entrano in gioco ghiaccio, brina e umidità, che richiedono prodotti e accessori specifici. Per questo non esiste un'unica soluzione valida per tutto. Vediamo qual è il set di prodotti e accessori da avere a disposizione in garage (o in casa) per la pulizia dei vetri dell’auto.

Liquido lavavetri per il serbatoio

Il primo prodotto da avere sempre a disposizione (e possibilmente come scorta) è il liquido da versare nel serbatoio del tergicristallo. È quello che usiamo ogni volta che azioniamo il relativo comando sulle spazzole tergicristallo. Il Motorkit MTK da 5 litri è formulato senza metanolo, pensato per sciogliere insetti, fango e grasso senza lasciare aloni e senza danneggiare vernice o guarnizioni. È pronto all'uso, senza diluizione, e compatibile con auto, furgoni e veicoli commerciali leggeri. Il formato da 5 litri è ideale più per chi fa rabbocchi frequenti o gestisce più veicoli.

Prezzo: 10,73€ (-17%)

Detergente spray per vetri e cristalli

Per una pulizia più mirata un detergente spray dedicato lavora meglio del solo lavavetri dell’auto. Il Ma-Fra Glass Cleaner è uno sgrassatore privo di ammoniaca pensato per non intaccare le parti in plastica e agisce su aloni, unto e smog e asciuga rapidamente senza lasciare striature.

Prezzo: 8,28€

Rimuovi resina e salsedine

C'è un problema comune a chi parcheggia sotto gli alberi o vicino al mare: le macchie di resina di pino e i residui salini che si cristallizzano sulle superfici. Il Ma-Fra Resin Off è pensato apposta per questo. Il prodotto rimuove le tracce cristallizzate senza lasciare aloni e senza intaccare le parti trattate.

Prezzo: 9,99€

Panno in microfibra

Anche il panno giusto fa la differenza, soprattutto per evitare che sui vetri restino peli o striature dopo la pulizia. Il Meguiar's Perfect Clarity Glass Towel è un panno in microfibra sviluppato specificamente per vetri, parabrezza e specchietti retrovisori, pensato per non lasciare pelucchi né residui. È lavabile in lavatrice a 40°, purché senza ammorbidenti o additivi, che comprometterebbero la capacità di assorbimento della microfibra.

Prezzo: 15,09€ (-24%)

Kit di pulizia con manico telescopico

Per pulire al meglio anche il centro del parabrezza senza fare fatica, esistono kit con manico retrattile e testina rotante. Il set AMFUN abbina un manico telescopico in lega di alluminio, testa orientabile a 180° e cinque tamponi in microfibra intercambiabili, pensati per rimuovere nebbia, polvere e macchie usando solo acqua.

Prezzo: 15,28€

Deghiacciante liquido

Con l'arrivo del freddo (o per chi si trova in vacanza in località dove c’è questo tipo di problema) sui vetri dell’auto durante la notte si forma il ghiaccio. Il Ma-Fra Not Ice Power è uno deghiacciante spray ad azione rapida, formulato per non ungere e adatto a tutti i tipi di vetro e cristallo dell'auto. Si spruzza direttamente sulla superficie ghiacciata e scioglie lo strato in pochi istanti, evitando di dover raschiare a mano nei giorni più freddi. È un prodotto comodissimo da avere sempre a disposizione all’interno della propria auto.

Prezzo: 9,99€

Raschietto per ghiaccio

Quando il deghiacciante non basta, o per uno strato di ghiaccio più spesso, resta lo strumento più tradizionale: il raschietto. Il raschietto Nigrin abbina un bordo rigido per rompere il ghiaccio a un'impugnatura in gomma morbida, pensata per non graffiare il vetro durante la raschiatura. I denti sul retro sono utili per rompere le lastre di ghiaccio più consistenti prima di rimuoverle.

Prezzo: 7,45€

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