Auto in garage o in giardino, come tenerla sotto controllo con due telecamere Wi-Fi in offerta

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Lasciare l’auto parcheggiata in giardino, nel cortile o anche semplicemente nel garage significa spesso non sapere cosa succede intorno alla vettura quando non si è in casa. Una telecamera Wi-Fi può diventare un modo semplice per avere un controllo a distanza dell’area in cui è parcheggiata, ricevendo una notifica sullo smartphone quando viene rilevato un movimento e potendo verificare direttamente cosa sta accadendo.
Non sostituisce un vero impianto di allarme o un sistema di sicurezza professionale, ma può essere un utile strumento di controllo aggiuntivo. È proprio questo l’utilizzo a cui si presta il kit GNCC GT1Pro, che comprende due telecamere Wi-Fi da esterno con risoluzione 2K. La configurazione a due pezzi permette di tenere sotto controllo contemporaneamente più punti, per esempio l’ingresso del garage e il posto auto in giardino.
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Due telecamere per controllare auto e accesso al garage
Il vantaggio principale del kit è proprio la presenza di due unità. Una può essere orientata verso il portone del garage, così da controllare l’accesso e l’area immediatamente antistante, mentre la seconda può essere installata in un altro punto del cortile o del giardino dove viene parcheggiata l’auto. Entrambe funzionano attraverso l’app Osaio, che permette di gestire le telecamere anche da remoto e di condividere l’accesso con altri componenti della famiglia. In questo modo non è necessario avere un dispositivo dedicato per ogni telecamera. La connessione avviene tramite Wi-Fi a 2,4 GHz e la configurazione iniziale richiede anche il Bluetooth dello smartphone per associare la telecamera.
Per controllare un’auto parcheggiata, la qualità dell’immagine è uno degli aspetti più importanti. La GNCC GT1Pro registra con risoluzione 2K e dispone della visione notturna, permettendo di controllare ciò che avviene davanti all’obiettivo anche dopo il tramonto. È una caratteristica utile soprattutto in un garage poco illuminato, ma anche per una telecamera installata all’esterno e rivolta verso il posto auto. La certificazione IP65 permette inoltre di utilizzare le unità anche in ambienti esterni.
Le notifiche segnalano persone e veicoli
La telecamera può rilevare movimenti e suoni e inviare notifiche direttamente all’app Osaio. La scheda del prodotto indica anche il rilevamento di persone e veicoli, una funzione che può tornare utile quando l’obiettivo è tenere d’occhio l’area in cui viene lasciata l’auto. È possibile personalizzare le aree monitorate, per esempio concentrando l’attenzione sulla zona del garage o sul punto in cui viene parcheggiata la vettura. In questo modo la telecamera può diventare una sorta di controllo aggiuntivo quando l’auto rimane incustodita. È presente anche un allarme attivabile manualmente, che può essere utilizzato per attirare l’attenzione o scoraggiare una persona che si trova davanti alla telecamera.
Registrazione continua senza batterie da ricaricare
La GNCC GT1Pro è una telecamera plug-in, quindi non utilizza una batteria che deve essere periodicamente rimossa e ricaricata. Nella confezione è presente un cavo di alimentazione lungo 3 metri, che permette di collegarla direttamente a una presa di corrente. L’alimentazione continua consente di sfruttare la registrazione 24/7, una soluzione interessante per un garage dove l’auto rimane parcheggiata per periodi prolungati. I filmati possono essere salvati localmente su una scheda microSD fino a 128 GB, acquistabile separatamente, oppure utilizzando il servizio cloud crittografato previsto dal sistema. Oltre alle immagini, la telecamera integra l’audio bidirezionale. Attraverso l’app è quindi possibile ascoltare ciò che avviene nell’area ripresa e comunicare con una persona che si trova davanti alla telecamera.
Una soluzione semplice per controllare l’auto
Il kit GNCC GT1Pro punta quindi su una configurazione piuttosto semplice: due telecamere, alimentazione continua, collegamento Wi-Fi, visione 2K e notifiche sullo smartphone. Per chi parcheggia l’auto alternativamente in garage e all’aperto, le due unità permettono di distribuire la sorveglianza su più punti senza dover acquistare due sistemi separati. La compatibilità con Alexa e Google Home completa le funzioni smart, mentre l’app Osaio permette di gestire le telecamere e condividere l’accesso con i familiari.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.