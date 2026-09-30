Auto in garage o in giardino, come tenerla sotto controllo con due telecamere Wi-Fi in offerta

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Lasciare l’auto parcheggiata in giardino, nel cortile o anche semplicemente nel garage significa spesso non sapere cosa succede intorno alla vettura quando non si è in casa. Una telecamera Wi-Fi può diventare un modo semplice per avere un controllo a distanza dell’area in cui è parcheggiata, ricevendo una notifica sullo smartphone quando viene rilevato un movimento e potendo verificare direttamente cosa sta accadendo.

Non sostituisce un vero impianto di allarme o un sistema di sicurezza professionale, ma può essere un utile strumento di controllo aggiuntivo. È proprio questo l’utilizzo a cui si presta il kit GNCC GT1Pro, che comprende due telecamere Wi-Fi da esterno con risoluzione 2K. La configurazione a due pezzi permette di tenere sotto controllo contemporaneamente più punti, per esempio l’ingresso del garage e il posto auto in giardino.

Prezzo: 31,18€ (-32%)

Due telecamere per controllare auto e accesso al garage

Il vantaggio principale del kit è proprio la presenza di due unità. Una può essere orientata verso il portone del garage, così da controllare l’accesso e l’area immediatamente antistante, mentre la seconda può essere installata in un altro punto del cortile o del giardino dove viene parcheggiata l’auto. Entrambe funzionano attraverso l’app Osaio, che permette di gestire le telecamere anche da remoto e di condividere l’accesso con altri componenti della famiglia. In questo modo non è necessario avere un dispositivo dedicato per ogni telecamera. La connessione avviene tramite Wi-Fi a 2,4 GHz e la configurazione iniziale richiede anche il Bluetooth dello smartphone per associare la telecamera.

Per controllare un’auto parcheggiata, la qualità dell’immagine è uno degli aspetti più importanti. La GNCC GT1Pro registra con risoluzione 2K e dispone della visione notturna, permettendo di controllare ciò che avviene davanti all’obiettivo anche dopo il tramonto. È una caratteristica utile soprattutto in un garage poco illuminato, ma anche per una telecamera installata all’esterno e rivolta verso il posto auto. La certificazione IP65 permette inoltre di utilizzare le unità anche in ambienti esterni.

Le notifiche segnalano persone e veicoli

La telecamera può rilevare movimenti e suoni e inviare notifiche direttamente all’app Osaio. La scheda del prodotto indica anche il rilevamento di persone e veicoli, una funzione che può tornare utile quando l’obiettivo è tenere d’occhio l’area in cui viene lasciata l’auto. È possibile personalizzare le aree monitorate, per esempio concentrando l’attenzione sulla zona del garage o sul punto in cui viene parcheggiata la vettura. In questo modo la telecamera può diventare una sorta di controllo aggiuntivo quando l’auto rimane incustodita. È presente anche un allarme attivabile manualmente, che può essere utilizzato per attirare l’attenzione o scoraggiare una persona che si trova davanti alla telecamera.

Registrazione continua senza batterie da ricaricare

La GNCC GT1Pro è una telecamera plug-in, quindi non utilizza una batteria che deve essere periodicamente rimossa e ricaricata. Nella confezione è presente un cavo di alimentazione lungo 3 metri, che permette di collegarla direttamente a una presa di corrente. L’alimentazione continua consente di sfruttare la registrazione 24/7, una soluzione interessante per un garage dove l’auto rimane parcheggiata per periodi prolungati. I filmati possono essere salvati localmente su una scheda microSD fino a 128 GB, acquistabile separatamente, oppure utilizzando il servizio cloud crittografato previsto dal sistema. Oltre alle immagini, la telecamera integra l’audio bidirezionale. Attraverso l’app è quindi possibile ascoltare ciò che avviene nell’area ripresa e comunicare con una persona che si trova davanti alla telecamera.

Una soluzione semplice per controllare l’auto

Il kit GNCC GT1Pro punta quindi su una configurazione piuttosto semplice: due telecamere, alimentazione continua, collegamento Wi-Fi, visione 2K e notifiche sullo smartphone. Per chi parcheggia l’auto alternativamente in garage e all’aperto, le due unità permettono di distribuire la sorveglianza su più punti senza dover acquistare due sistemi separati. La compatibilità con Alexa e Google Home completa le funzioni smart, mentre l’app Osaio permette di gestire le telecamere e condividere l’accesso con i familiari.

Prezzo: 31,18€ (-32%)

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