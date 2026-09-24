Ruote e catena della moto, come pulirle più facilmente con questo accessorio economico

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Con l’arrivo dell’autunno aumentano umidità, pioggia e strade sporche, condizioni che rendono più frequente la pulizia della moto. Tra le parti che raccolgono più sporco ci sono le ruote, ma intervenire in modo accurato non è sempre semplice. La difficoltà principale è far ruotare la ruota mentre si procede con le operazioni di pulizia. Ma c’è una soluzione pratica, semplice e anche economica.

Il rullo che semplifica la pulizia delle ruote e la lubrificazione della catena

Grand Pitstop propone un sistema pensato proprio per questo tipo di intervento. Si tratta di un rullo sul quale appoggiare la ruota della moto, dotato di cuscinetti ad alta velocità che permettono alla ruota di girare durante il lavoro. In questo modo è possibile procedere con la pulizia senza dover spostare continuamente la moto per raggiungere tutta la superficie dello pneumatico.

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Il principio può essere utilizzato anche per la manutenzione della catena. Con la ruota libera di girare, infatti, è possibile far avanzare progressivamente la catena e intervenire lungo tutto il suo sviluppo, sia per la pulizia sia per la lubrificazione. Sono proprio questi i due utilizzi indicati nella pagina del prodotto, insieme alla pulizia delle ruote e degli pneumatici. La struttura del Grand Pitstop è realizzata in ferro e acciaio dolce, mentre nella parte inferiore è presente una staffa che consente di regolare la posizione della ruota rispetto al rullo. Parliamo di un accessorio compatto e facile da riporre, una caratteristica utile per chi non dispone di molto spazio in garage o vuole tenerlo nel bauletto quando non viene utilizzato. Il punto di forza del Grand Pitstop è soprattutto la semplicità del sistema. La ruota viene appoggiata sul rullo e può essere fatta girare durante le operazioni di pulizia, mentre lo stesso principio permette di lavorare sulla catena senza dover intervenire manualmente per far avanzare la moto.

Per chi si occupa personalmente della pulizia della moto e della manutenzione della catena, può quindi rappresentare un accessorio da tenere in garage, a condizione che peso della moto e larghezza dello pneumatico rientrino nei limiti dichiarati dal produttore.

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