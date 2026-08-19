Guanti da moto in offerta, 3 modelli per città, enduro e fuoristrada

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Non esiste un solo tipo di guanto da moto adatto a ogni situazione. Chi affronta percorsi di motocross o enduro ha esigenze diverse da chi usa quotidianamente lo scooter in città, mentre per alcuni può essere sufficiente avere un secondo paio economico sempre a disposizione.

Per motocross e fuoristrada

I guanti O'NEAL Element Racewear V.24 sono progettati per offrire libertà di movimento e controllo durante la guida in fuoristrada. La vestibilità preformata e i pannelli laterali in Lycra elasticizzata in quattro direzioni seguono i movimenti della mano, mentre la parte superiore in rete favorisce il passaggio dell'aria. La protezione è affidata ad applicazioni termoplastiche sul dorso e a un palmo in pelle sintetica con doppio rinforzo su palmo e pollice. Le stampe in silicone migliorano la presa sulle leve e la chiusura in velcro permette di regolare la vestibilità sul polso. Il modello è inoltre compatibile con gli schermi touchscreen di smartphone e tablet.

Prezzo: 21,90 (-19%)

Guanti estivi per l'uso quotidiano

I guanti estivi KEMIMOTO sono pensati per l'utilizzo quotidiano su moto e scooter durante la stagione calda. La struttura combina protezione sulle nocche e una configurazione orientata alla ventilazione, mentre gli inserti sul palmo sono studiati per aumentare la presa sul manubrio. La compatibilità touchscreen su pollice e indice consente di utilizzare smartphone e navigatori senza dover togliere i guanti, una caratteristica particolarmente utile negli spostamenti urbani e nei viaggi con frequenti soste. La chiusura regolabile contribuisce inoltre a mantenere il guanto stabile durante la guida.Prezzo: 16,85€ (-11%)

Guanti per motocross, ciclismo, BMX, ATV e MTB

I WFX a dita intere puntano soprattutto sulla versatilità e possono essere utilizzati in diverse attività su due ruote, dalla moto alle discipline ciclistiche come BMX e MTB. Il design integrale protegge tutte le dita, mentre le protezioni sulle nocche aggiungono una barriera nella parte superiore della mano. La chiusura regolabile permette di adattare il guanto al polso, mentre la superficie compatibile con i touchscreen consente di interagire con smartphone e altri dispositivi senza sfilarlo.

Prezzo: 10,46€ (-35%)

I guanti da moto sono obbligatori per legge?

A differenza del casco, il cui utilizzo è obbligatorio per chi guida moto e ciclomotori, in Italia non esiste un obbligo specifico di indossare i guanti durante la guida. Non sono quindi previste sanzioni per chi circola senza. Esiste invece una normativa che riguarda i guanti commercializzati come dispositivi di protezione. Dal 21 aprile 2019 il Regolamento UE 2016/425 disciplina i DPI e, per i guanti destinati alla protezione dei motociclisti, il riferimento è la norma EN 13594, che stabilisce requisiti relativi, tra gli altri aspetti, alla resistenza all'abrasione, alla lacerazione e agli impatti.

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