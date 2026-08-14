Viaggi in moto, l'action cam per registrare e conservare ogni momento delle vacanze

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Le vacanze sono belle da vivere, ma anche da ricordare. E condividerne i momenti più emozionanti. Molti di coloro che viaggiano in moto vorrebbero raccogliere i momenti più significativi dei tragitti percorsi, magari su strade periferiche all’interno di contesti naturalistici e paesaggistici unici. Per farlo le action cam sono una soluzione pratica e sempre più conveniente.
Le action cam, infatti, non sono più un prodotto destinato soltanto agli appassionati di sport estremi. Dimensioni compatte, resistenza all'acqua e possibilità di fissarle su casco, manubrio o altri supporti le hanno rese interessanti anche per chi vuole registrare un viaggio in moto, un'uscita in bici o un'escursione senza utilizzare una videocamera tradizionale (o lo smartphone).
Tra i modelli più interessanti che uniscono qualità delle registrazioni, dotazione e prezzo c'è la Apexcam M80, una action cam 4K pensata per diversi utilizzi, dalle riprese durante gli spostamenti in moto e bici fino alle attività in acqua.
Caratteristiche tecniche
La Apexcam M80 registra video in 4K a 60FPS e scatta foto fino a 48MP, con un grandangolo da 150°. È impermeabile fino a 40 metri grazie alla custodia subacquea inclusa, il che la rende utilizzabile per snorkeling e immersioni senza accessori separati. Dispone di zoom digitale 8X, Wi-Fi integrato per il trasferimento dei file via app e di una doppia batteria da 1350mAh per estendere l'autonomia durante le uscite più lunghe.
Prezzo: 48,99€ (-30%)
Nella confezione sono compresi gli attacchi per casco, bici e manubrio, oltre a un set di supporti adesivi. Una dotazione che permette di montarla su moto, bici o auto senza acquisti aggiuntivi. Tra gli utilizzi suggeriti dagli utenti che l’hanno acquistata c’è anche l'impiego come dashcam da montare dietro lo specchietto retrovisore tramite ventosa a sgancio rapido. Una soluzione smontabile facilmente, a differenza delle dashcam fisse tradizionali.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.