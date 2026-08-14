Viaggi in moto, l'action cam per registrare e conservare ogni momento delle vacanze

Caratteristiche e prezzo della Apexcam M80, action cam 4K per moto, bici e immersioni, utilizzabile anche come dashcam.

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Le vacanze sono belle da vivere, ma anche da ricordare. E condividerne i momenti più emozionanti. Molti di coloro che viaggiano in moto vorrebbero raccogliere i momenti più significativi dei tragitti percorsi, magari su strade periferiche all’interno di contesti naturalistici e paesaggistici unici. Per farlo le action cam sono una soluzione pratica e sempre più conveniente.

Le action cam, infatti, non sono più un prodotto destinato soltanto agli appassionati di sport estremi. Dimensioni compatte, resistenza all'acqua e possibilità di fissarle su casco, manubrio o altri supporti le hanno rese interessanti anche per chi vuole registrare un viaggio in moto, un'uscita in bici o un'escursione senza utilizzare una videocamera tradizionale (o lo smartphone).

Tra i modelli più interessanti che uniscono qualità delle registrazioni, dotazione e prezzo c'è la Apexcam M80, una action cam 4K pensata per diversi utilizzi, dalle riprese durante gli spostamenti in moto e bici fino alle attività in acqua.

Caratteristiche tecniche

La Apexcam M80 registra video in 4K a 60FPS e scatta foto fino a 48MP, con un grandangolo da 150°. È impermeabile fino a 40 metri grazie alla custodia subacquea inclusa, il che la rende utilizzabile per snorkeling e immersioni senza accessori separati. Dispone di zoom digitale 8X, Wi-Fi integrato per il trasferimento dei file via app e di una doppia batteria da 1350mAh per estendere l'autonomia durante le uscite più lunghe.

Prezzo: 48,99€ (-30%)

Nella confezione sono compresi gli attacchi per casco, bici e manubrio, oltre a un set di supporti adesivi. Una dotazione che permette di montarla su moto, bici o auto senza acquisti aggiuntivi. Tra gli utilizzi suggeriti dagli utenti che l’hanno acquistata c’è anche l'impiego come dashcam da montare dietro lo specchietto retrovisore tramite ventosa a sgancio rapido. Una soluzione smontabile facilmente, a differenza delle dashcam fisse tradizionali.

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