Marsupio da gamba per moto, il modello che può sostituire zaino e bauletto

Una guida al marsupio da gamba per moto: quando è più pratico di borse e bauletti, cosa portare e a cosa fare attenzione nella scelta.

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Chi si muove spesso in moto sa quanto possa essere scomodo avere smartphone, portafoglio, chiavi e altri piccoli oggetti nelle tasche della giacca o dei pantaloni. L’alternativa a cui si pensa immediatamente è uno zaino o, in alternativa, usare il bauletto. Ma c’è un’alternativa più pratica, il marsupio da gamba. Questo permette di raccogliere tutto in un unico accessorio fissato alla coscia, lasciando liberi schiena e spalle e mantenendo gli oggetti organizzati in scomparti separati.

Il marsupio Rolgno punta proprio su questo utilizzo e combina una struttura rigida in EVA con una capacità espandibile, diverse possibilità di regolazione e alcuni dettagli pensati per l'impiego in movimento. La costruzione compatta lo rende adatto soprattutto a chi non ha bisogno del volume di un bauletto o di una borsa laterale, ma vuole comunque avere con sé diversi oggetti durante gli spostamenti.

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Specifiche e vantaggi del marsupio da gamba

Uno degli elementi distintivi è il materiale. Il marsupio utilizza EVA rigido con una finitura effetto fibra di carbonio, una soluzione che offre maggiore rigidità rispetto a una comune borsa in tessuto e contribuisce a proteggere il contenuto da urti e graffi.

La cerniera sigillata aiuta a proteggere gli oggetti dagli schizzi d'acqua. Non si tratta quindi di una semplice tasca morbida, ma di una borsa progettata per mantenere una struttura più stabile durante l'utilizzo, caratteristica interessante soprattutto su bici e moto.

La vestibilità è affidata a due sistemi di regolazione indipendenti. La cintura può essere adattata a circonferenze comprese tra 84 e 124 cm, mentre la fascia destinata alla gamba può essere regolata da 32 a 70 cm. Quest'ultima dispone anche di tre diverse posizioni di fissaggio, così da poter modificare il punto in cui il marsupio viene mantenuto sulla coscia. La fascia utilizza un elemento elastico che permette di seguire meglio i movimenti della gamba, mentre il retro della borsa è realizzato in materiale traspirante in poliestere.

La capacità è organizzata attraverso due tasche principali con cerniera. All'interno sono presenti ulteriori elementi per separare gli oggetti, tra cui una tasca elastica nello scomparto principale e una tasca a rete in quello secondario.

La caratteristica più interessante è però la possibilità di espandere la tasca principale di 6 cm. In questo modo il volume può essere aumentato quando serve trasportare qualcosa in più rispetto ai piccoli oggetti di tutti i giorni. Tra gli articoli che possono trovare posto ci sono smartphone, portafoglio, chiavi, torcia, bottigliette d'acqua, impermeabili pieghevoli e piccoli accessori per le emergenze.

Sul davanti è anche presente una striscia riflettente che aumenta la visibilità del marsupio in condizioni di scarsa illuminazione, mentre un jack per cuffie permette di collegare gli auricolari senza dover lasciare il dispositivo completamente esposto.

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