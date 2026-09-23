Giacca da moto, l’offerta giusta per le giornate ancora calde di settembre

Una giacca da moto leggera e ventilata, con protezioni CE su schiena, spalle e gomiti, pensata per le giornate più calde.

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A fine settembre l’estate è ormai agli sgoccioli, ma le temperature possono ancora essere elevate nelle ore centrali della giornata. E in qualche fine settimana regalare ancora giornate climaticamente piacevoli. Per chi continua a muoversi in moto, questo significa dover trovare un equilibrio tra protezione e comfort, soprattutto nei tragitti urbani e negli spostamenti quotidiani. Una giacca troppo pesante può risultare poco pratica, mentre una soluzione tecnica e fortemente ventilata permette di affrontare meglio le giornate ancora miti.

La giacca da moto SHIMA OPENAIR

La giacca da moto SHIMA OPENAIR nasce proprio per questo scenario. La costruzione in tessuto a rete extra traspirante favorisce il passaggio dell’aria durante la marcia, riducendo la sensazione di calore quando le temperature salgono. È quindi un capo pensato soprattutto per le giornate più calde, ma può rivelarsi utile anche in questo periodo dell’anno quando il clima resta ancora lontano da quello tipicamente autunnale.

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La leggerezza è uno degli aspetti più interessanti. Il peso complessivo è di circa 1.400 grammi comprese le protezioni, un valore che contribuisce a rendere la giacca meno ingombrante durante la guida. La struttura in rete mantiene inoltre una buona libertà di movimento, caratteristica particolarmente utile negli spostamenti cittadini.

La caratteristica principale resta comunque la protezione. La giacca integra protezioni certificate CE su schiena, spalle e gomiti, realizzate con una struttura a nido d’ape. In questo modo la giacca unisce la ventilazione tipica delle giacche estive con una protezione pensata per l’utilizzo in moto. Anche la vestibilità può essere adattata alla corporatura grazie alle regolazioni presenti sui fianchi. Sono presenti delle cinghie che consentono di stringere o allargare la giacca, rendendola più semplice da indossare anche sopra un altro capo d'abbigliamento quando la temperatura scende nelle prime ore del mattino o verso sera.

La dotazione comprende poi diverse tasche interne ed esterne, oltre a una tasca interna impermeabile. Quest’ultima è utile per tenere al riparo piccoli oggetti personali durante gli spostamenti, mentre le altre tasche permettono di avere a portata di mano ciò che serve durante il tragitto.

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