Antifurto auto e moto, l’offerta sul localizzatore GPS made in Italy

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I furti continuano a rappresentare un problema per gli automobilisti e i motociclisti italiani. Un fenomeno che porta sempre più spesso i proprietari di auto e moto a cercare una soluzione. Quando si parla di antifurto la prima idea va agli allarmi, ma questi sono solo una faccia della stessa medaglia. A completare il più alto livello di protezione possibile ci sono anche i localizzatori GPS. Si tratta di piccoli dispositivi che non impediscono materialmente il furto ma permettono di conoscere la posizione del veicolo e ricevere un avviso in caso di movimenti sospetti.

Prima di scegliere un GPS per auto e moto è importante valutare alcuni aspetti tecnici e non solo. Tra i primi c’è l’autonomia della batteria, ma anche la presenza di una SIM integrata. Anche le modalità di installazione e di rilevamento del movimento possono fare la differenza, così come il grado di protezione dagli agenti esterni per i dispositivi destinati a essere installati in punti meno protetti del veicolo. Ma c’è anche la dimensione della sicurezza. La localizzazione di un veicolo riguarda dati sensibili e poter contare su un dispositivo prodotto e sviluppato in Italia è sicuramente un motivo in più di sicurezza. Il Trackting SMART V3 è proprio uno di questi.

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Trackting SMART V3, il GPS per auto e moto senza abbonamento

Tra i localizzatori pensati per il mercato italiano c’è Trackting SMART V3, compatibile non soltanto con le automobili ma anche con moto, furgoni e camper. Il dispositivo integra una SIM con connettività LTE-M/EDGE e non richiede un canone periodico per il servizio. La batteria offre un’autonomia media dichiarata di circa quattro mesi e può essere ricaricata tramite USB-C. Trackting SMART V3 ha inoltre certificazione IP56, che garantisce protezione contro polvere e getti d’acqua, e può essere installato senza effettuare collegamenti permanenti all’impianto elettrico del veicolo. Il fissaggio può avvenire tramite biadesivo o fascette.

Il funzionamento si basa sul rilevamento del movimento del veicolo quando il proprietario non è presente. In questa situazione il sistema può attivare una chiamata di allarme e consentire di seguire la posizione dell’auto in tempo reale attraverso l’app. La differenza rispetto a un tradizionale sistema di allarme è proprio nel modo in cui il localizzatore interviene. Un antifurto acustico ha il compito di segnalare il tentativo di effrazione e, in alcuni casi, di scoraggiare il ladro. Un GPS lavora invece su un’altra fase, quella successiva al movimento non autorizzato del veicolo.

Anche la connettività ha un ruolo fondamentale. La presenza di una SIM integrata permette al dispositivo di comunicare senza dover utilizzare lo smartphone del proprietario come modem o acquistare una SIM separata. Nel caso di Trackting SMART V3, inoltre, non è previsto un abbonamento per mantenere attivo il servizio.

Un altro elemento da non sottovalutare è l’installazione. Non essendo necessario effettuare un collegamento permanente all’impianto elettrico, il dispositivo può essere collocato in diversi punti del veicolo e spostato quando necessario.

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