Piloti ancora nel mirino dei ladri: aggressione e furto a Doornbos

I piloti di F1, e i costosi orologi che spessono portano al polso, continuano ad essere nel mirino dei ladri. Recentemente è tornato alla ribalta l'episodio che ha coinvolto Charles Leclerc lo scorso anno, quando a Viareggio si vide sfilare un Richard Mille personalizzato del valore di 2 milioni di dollari, dopo che i Carabinieri sono riusciti a risalire e ad arrestare i membri della banda responsabile del furto. L'anno prima, fu Lando Norris ha vivere una disavventura quando durante i disordini scoppiati al termine della finale degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra venne aggredito nel parcheggio dello stadio di Wembley, venendo derubato di un orologio del valore di 46mila euro. Ora è emerso che nelle scorse settimane anche Robert Doornbos, olandese con esperienze in F1 al volante di Minardi e Red Bull, ha subìto una rapina.

EPISODIO VIOLENTO L'aggressione, avvenuta il mese scorso, è stata ora resa pubblica. Doornbos è stato derubato del suo Rolex fuori dalla sua casa di Amsterdam, non appena sceso dalla macchina. Secondo quanto riportato dalla testata De Telegraaf, i ladri avevano posizionato un localizzatore sotto la vettura per monitorarne i movimenti e hanno aggredito il malcapitato colpendolo anche alla testa. Doornbos si sta riprendendo dallo shock per questa brutta avventura, ma ha trovato il modo di sdrammatizzare: ''Non indosso più orologi costosi. Solo un Apple Watch, almeno così posso conteggiare i miei passi''.

CHI E' DOORNBOS Il quarantunenne nativo di Rotterdam si è fatto conoscere dagli appassionati di motorsport nei primi anni 2000, ricoprendo prima il ruolo di test driver della Jordan nel 2004 e poi disputando 11 gran premi di F1 con Minardi e Red Bull tra il 2005 e il 2006, senza conquistare punti. La sua carriera come pilota è proseguita poi ancora qualche anno, con una stagione in forza alla scuderia dedicata al Milan nella defunta Superleague Formula che vedeva al via team associati a grandi club di calcio e 17 presenze nella IndyCar del 2009. Attualmente lavora per l'emittente olandese Ziggo Sport, per la quale occupa il ruolo di analista durante i gran premi di F1. Negli ultimi anni si è parlato di lui anche per la sua avventura imprenditoriale nel mondo dei sex toys, nel ruolo di cofondatore dell'azienda Kiiroo.

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/04/2023