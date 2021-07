DERUBATO Brutta avventura per Lando Norris, che domenica sera si trovava allo stadio di Wembley per assistere alla finale di Euro 2020 tra l'Italia e la sua Inghilterra. Il giovane pilota britannico è stato aggredito nel parcheggio al termine del match, mentre tentava di rientrare nella sua McLaren GT, non subendo danni fisici e cavandosela solo con un grosso spavento e con il furto di un orologio del valore di 46 mila euro.

ILLESO MA SCOSSO A confermarlo è stata la stessa McLaren con un comunicato emesso nella notte: ''Lando Norris è stato coinvolto in un episodio dopo la finale di Euro 2020 a Wembley, durante il quale è stato derubato dell'orologio che indossava. Per fortuna Lando è illeso ma comprensibilmente scosso, il team lo sta supportando e siamo sicuri che gli appassionati si uniranno a noi nell'augurargli tutto il meglio per il Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana''.

Congrats on the win Italy. You did us proud @England 👏 — Lando Norris (@LandoNorris) July 11, 2021

HOOLIGANS Il giovane Lando, generalmente molto attivo sui social, non ha commentato l'accaduto in prima persona, limitandosi a congratularsi con l'Italia per la vittoria e a ringraziare la sua squadra per averlo reso fiero. Di certo non può essere fiero del comportamento di molti pseudo-tifosi dell'undici della rosa, che hanno creato scompiglio a Londra sin dalle prime ore del pomeriggio, e la cui furia si è scatenata anche al termine della partita con risse e aggressioni senza senso non solo mirate ai tifosi italiani, ma anche ad altri supporter locali.