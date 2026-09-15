Pulizia del casco: i migliori prodotti per prendersene cura

Il casco è l’unico dispositivo di sicurezza che ogni motociclista indossa a diretto contatto con la pelle per diverse ore, spesso tra caldo, sudore e sporco raccolto durante la marcia. Una pulizia regolare non è quindi solo una questione di igiene, ma aiuta a preservare le condizioni della visiera, a evitare il deterioramento dei materiali interni e a prolungare la vita utile del casco. Ecco quattro prodotti pensati per le diverse esigenze, dall’imbottitura alla calotta esterna, passando per visiera e accessori per la pulizia quotidiana.

Per l’interno: Ma-Fra Pulicasco

L’imbottitura interna è la parte più esposta a sudore e batteri, ma anche una delle più delicate da trattare. Smontarla a ogni lavaggio non è sempre pratico e proprio a questa esigenza risponde il Pulicasco di Ma-Fra. Si tratta di uno spray schiumogeno che igienizza senza bagnare i materiali e aiuta a eliminare i cattivi odori dalla schiumatura senza dover rimuovere le protezioni interne. La formula è neutra e non aggressiva e può essere utilizzata anche sulle altre componenti del casco in metallo, pelle o plastica, oltre che sulla visiera.

Prezzo: 7,49€

Per la calotta esterna: IPONE Helmet’Out

IPONE è tra i marchi specializzati nella cura della moto e propone Helmet’Out, un detergente studiato per la pulizia della calotta esterna e la rimozione dello sporco e dei residui di insetti. Può essere utilizzato sia sulle superfici lucide sia su quelle opache e, oltre a detergere, lascia un film protettivo che contribuisce a preservare più a lungo l’aspetto del casco. La formula non cola e non lascia aloni, caratteristiche che lo rendono pratico anche per una pulizia veloce durante una sosta in viaggio.

Prezzo: 14,90€

Per la visiera: Motul MC Care M1 Helmet & Visor Clean

Motul, marchio storico nel settore della manutenzione per moto, propone M1 Helmet & Visor Clean, un detergente neutro pensato per casco e visiera, efficace anche contro i residui di insetti più difficili da rimuovere. Il prodotto agisce sullo sporco oleoso e su quello secco senza intaccare la superficie ed è compatibile con i diversi tipi di casco e con i trattamenti della visiera. Una precisazione è però necessaria: M1 è un detergente lucidante che non lascia aloni, non un vero e proprio prodotto antiappannante. Per contrastare l’appannamento occorre quindi utilizzare una soluzione specifica.

Prezzo: 10€ (-33%)

Per la manutenzione quotidiana: panno in microfibra Muc-Off

Per completare la pulizia serve anche un panno adatto, diverso dai comuni panni utilizzati per la carrozzeria dell’auto. Il panno in microfibra premium di Muc-Off è pensato per le superfici delicate di casco e visiera e sfrutta fibre ''split'' che aumentano la superficie assorbente, aiutando a rimuovere aloni e striature dopo l’applicazione dei detergenti. Il formato compatto permette di portarlo facilmente con sé anche in viaggio, mentre la possibilità di lavarlo in lavatrice consente di riutilizzarlo a lungo.

Prezzo: 13,06€

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