Pulizia del casco: i migliori prodotti per prendersene cura

Il casco è l’unico dispositivo di sicurezza che ogni motociclista indossa a diretto contatto con la pelle per diverse ore, spesso tra caldo, sudore e sporco raccolto durante la marcia. Una pulizia regolare non è quindi solo una questione di igiene, ma aiuta a preservare le condizioni della visiera, a evitare il deterioramento dei materiali interni e a prolungare la vita utile del casco. Ecco quattro prodotti pensati per le diverse esigenze, dall’imbottitura alla calotta esterna, passando per visiera e accessori per la pulizia quotidiana.
Per l’interno: Ma-Fra Pulicasco
L’imbottitura interna è la parte più esposta a sudore e batteri, ma anche una delle più delicate da trattare. Smontarla a ogni lavaggio non è sempre pratico e proprio a questa esigenza risponde il Pulicasco di Ma-Fra. Si tratta di uno spray schiumogeno che igienizza senza bagnare i materiali e aiuta a eliminare i cattivi odori dalla schiumatura senza dover rimuovere le protezioni interne. La formula è neutra e non aggressiva e può essere utilizzata anche sulle altre componenti del casco in metallo, pelle o plastica, oltre che sulla visiera.
Prezzo: 7,49€
Per la calotta esterna: IPONE Helmet’Out
IPONE è tra i marchi specializzati nella cura della moto e propone Helmet’Out, un detergente studiato per la pulizia della calotta esterna e la rimozione dello sporco e dei residui di insetti. Può essere utilizzato sia sulle superfici lucide sia su quelle opache e, oltre a detergere, lascia un film protettivo che contribuisce a preservare più a lungo l’aspetto del casco. La formula non cola e non lascia aloni, caratteristiche che lo rendono pratico anche per una pulizia veloce durante una sosta in viaggio.
Prezzo: 14,90€
Per la visiera: Motul MC Care M1 Helmet & Visor Clean
Motul, marchio storico nel settore della manutenzione per moto, propone M1 Helmet & Visor Clean, un detergente neutro pensato per casco e visiera, efficace anche contro i residui di insetti più difficili da rimuovere. Il prodotto agisce sullo sporco oleoso e su quello secco senza intaccare la superficie ed è compatibile con i diversi tipi di casco e con i trattamenti della visiera. Una precisazione è però necessaria: M1 è un detergente lucidante che non lascia aloni, non un vero e proprio prodotto antiappannante. Per contrastare l’appannamento occorre quindi utilizzare una soluzione specifica.
Prezzo: 10€ (-33%)
Per la manutenzione quotidiana: panno in microfibra Muc-Off
Per completare la pulizia serve anche un panno adatto, diverso dai comuni panni utilizzati per la carrozzeria dell’auto. Il panno in microfibra premium di Muc-Off è pensato per le superfici delicate di casco e visiera e sfrutta fibre ''split'' che aumentano la superficie assorbente, aiutando a rimuovere aloni e striature dopo l’applicazione dei detergenti. Il formato compatto permette di portarlo facilmente con sé anche in viaggio, mentre la possibilità di lavarlo in lavatrice consente di riutilizzarlo a lungo.
Prezzo: 13,06€
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.