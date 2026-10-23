Basta sollevare taniche pesanti, questo accessorio in offerta è la soluzione per appassionati di auto e moto

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Preparare la moto per una giornata in pista oppure rifornire un veicolo rimasto a secco può significare fare i conti con una tanica piena. Sollevarla, inclinare il contenitore e mantenere il beccuccio nella posizione giusta richiede attenzione. Soprattutto quando il peso si fa sentire e bisogna dosare il carburante senza versarlo fuori. Una pompa di trasferimento può semplificare questa operazione, spostando il liquido attraverso un tubo senza dover tenere sollevata la tanica. È proprio quello che fa la pompa GuKKK, un modello portatile alimentato a batterie e dotato di un ugello per regolare manualmente il flusso. Un accessorio che può trovare posto nel garage di chi utilizza abitualmente carburante in tanica.

Come funziona la pompa a batteria

La GuKKK utilizza due batterie di tipo D oppure sei batterie AA, non incluse nella confezione. Non occorre quindi cercare una presa di corrente o collegare l’accessorio all’impianto elettrico del veicolo. Una caratteristica pratica anche quando il travaso avviene fuori dal garage.

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Il corpo è realizzato in plastica e il peso dichiarato è di 410 grammi. L’ugello permette di regolare manualmente il flusso secondo le necessità, mentre il filtro descritto nella scheda aiuta a trattenere le impurità durante il trasferimento. Il controllo resta comunque nelle mani di chi utilizza la pompa. Può essere utilizzata con benzina, gasolio, cherosene, acqua non potabile e altri liquidi non corrosivi. Il vantaggio si apprezza soprattutto quando il travaso richiede qualche minuto. La tanica può restare appoggiata mentre si gestisce l’erogazione dall’ugello, senza doverne sostenere il peso con le braccia. Occorre comunque seguire l’operazione fino alla fine, controllando il livello nel serbatoio e interrompendo il flusso prima che il carburante possa fuoriuscire.

Uno strumento semplice ma utilissimo che, a questo prezzo, può contribuire ad arricchire la dotazione del proprio garage così da averlo sempre a disposizione quando necessario. E non pensare a quanto sarebbe stato utile averlo proprio quando servirebbe e, invece, non lo si ha a disposizione.

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