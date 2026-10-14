Moto e scooter in autunno, con questi 2 accessori il freddo si sente meno

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Il freddo arriva quasi sempre all’improvviso. Si esce di casa convinti che l'equipaggiamento di mezza stagione regga ancora, si imbocca il primo rettilineo con un po' di velocità e dopo tre chilometri le dita cominciano a irrigidirsi. Chi usa la moto o lo scooter per andare al lavoro conosce bene quella sensazione: non è solo fastidio, ma anche un problema di sicurezza. Le parti del corpo che cedono per prime sono due, e sono sempre le stesse. Le mani, che restano esposte al flusso d'aria senza alcuna schermatura, e le gambe, che su uno scooter si trovano nel punto in cui il vento entra dai lati del paragambe.

Come proteggere le mani

Un guanto invernale come il RIDEIRON lavora su due piani che tendono a litigare tra loro: l'isolamento termico e la sensibilità. L'imbottitura interna trattiene il calore corporeo, mentre lo strato esterno ha il compito di bloccare il vento prima che se lo porti via. È un equilibrio delicato, perché più materiale si mette tra la pelle e la manopola, meno si percepisce quello che fanno freno e frizione. Qui la scelta è di mantenere un profilo contenuto, con protezioni rigide sulle nocche e un rinforzo sul palmo, che è il punto che tocca per primo l'asfalto in caso di scivolata. Le punte delle dita sono trattate con fibre conduttive per usare il telefono senza sfilarli, dettaglio meno frivolo di quanto sembri quando piove e ci si deve fermare a controllare il navigatore. Gli inserti riflettenti sulle dita servono di sera, quando un gesto del braccio diventa visibile anche a chi arriva da dietro.

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E le gambe

Il coprigambe è l'accessorio che gli scooteristi italiani chiamano semplicemente «la coperta», e resta uno degli investimenti più sensati per chi non ha intenzione di mettere il mezzo in garage da novembre a marzo. Il coprigambe FINEVERNEK si indossa fissando una cinghia regolabile in vita e si adatta a qualsiasi conducente. L'esterno in tessuto Oxford 600D è il compromesso classico tra resistenza all'abrasione, impermeabilità e peso contenuto; l'interno è felpato e crea una camera d'aria calda attorno alle gambe. Il problema vero di questi accessori, lo sa chiunque ne abbia provato uno economico, è lo svolazzamento alle andature autostradali: inserti appesantiti sui due lati tengono il tessuto aderente e impediscono al vento laterale di infilarsi sotto. Fermo in parcheggio, lo stesso telo diventa un coprisella contro pioggia e polvere, così da non dover utilizzare un’altra copertura dedicata.

Prezzo: 25,70€ (-14%)

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