Ixon: comfort e sicurezza con il giubboto M-Apocalypse e i guanti Mig

Tecnologie di ultima generazione pensate per garantire il massimo in termini di protezione e vestibilità per gli amanti delle 2 ruote

Ixon M-Apocalypse è un giubbotto estremamente ventilato dal taglio sportivo, ispirato ai prodotti in pelle da racing. Un capo per la bella stagione, pensato appositamente per garantire comfort e protezione mentre si è in sella a una bella roadster o a una sportiva. Ixon M-Apocalypse è fornito di una fodera impermeabile amovibile ribattezzata XDRY3L. Si tratta dell’ultima innovazione Ixon in termini di materiali, in quanto l’XDRY3L migliora sensibilmente l’esperienza di guida offrendo ventilazione diretta e maggiore comodità. Negli ultimi anni questa membrana impermeabile e traspirante veniva utilizzata come fodera removibile o fodera fissa presente all’interno dei prodotti Ixon. Su M-Apocalypse l’XDRY3L funge da rivestimento esterno dell’indumento e incorpora la membrana XDRY direttamente nella propria struttura. Tante poi le tasche dove poter riporre un po’ di tutto, che garantiscono massima praticità. Disponibile nelle taglie dalla S fino alla 3XL, Ixon M-Apocalypse viene offerto al pubblico a un prezzo di 299,99 euro.

Ixon XDRY3L

GUANTI HI-TECH I guanti Ixon Mig sono pensati anch’essi per la bella stagione. Dotati di membrana impermeabile e traspirante e di fodera in micro-pile sono perfetti per chi usa la moto per fare turismo o in contesto urbano. Ixon Mig sono realizzati in pelle di capra (palmo), Spandex (dorso della mano) e cotone Jersey (fodera) e dispongono di una chiusura in velcro in neoprene (qui le novità portate da Ixon a EICMA 2022). Le nocche delle mani sono protette da una serie di imbottiture specifiche, mentre la zona dell’indice è rivestita in materiale che permette l’utilizzo dei touchscreen. Offerti nelle taglie dalla S fino alla 4XL, i guanti Ixon Mig vengono proposti al pubblico a un prezzo di 44,99 euro.