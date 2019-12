IXON 2020 Ixon, noto marchio dedicato a tutto quel che riguarda l'abbigliamento per i motociclisti, ha presentato a partire da EICMA 2019 alcune delle sue novità per il 2020. Tra queste ci sono l'innovativo airbag U03, i guanti IT-ASO e la tuta Vendetta, disponibile a partire da marzo 2020. Restano fondamentali poi le linee di abbigliamento Roadster e Heritage.

IX-Airbag U03 U03 di Ixon è l'airbag elettronico intelligente che si può indossare sotto qualsiasi giacca da moto. Senza cavi, senza sensori sulla moto, è un'innovazione fondamentale per la sicurezza ma con attenzione anche al comfort. Il peso è di 1,3 kg e il gonfiaggio avviene in soli 22ms, le ore di autonomia sono 20. L'airbag è realizzato in materiale elastico e traspirante, con protezione per torace, addome, colonna vertebrale, vertebre cervicali e clavicole. Il paraschiena certificato è integrato. U03 è disponibile in 5 taglie che vanno dalla S alla XXL, al prezzo per il pubblico di 399,99 euro.

GUANTI IT-ASO I guanti IT-Aso di Ixon sono il top di gamma per quanto riguarda i guanti riscaldanti e smart. Presentano un design aggressivo realizzato in Francia, e grazie alla tecnologia Clim8 un sensore intelligente sa quando e come mantenere costante la temperatura delle mani dei motociclisti in tutte le condizioni climatiche. Sfoggiano rinforzi in silicone sulle dita, una protezione in carbonio per il dorso della mano, polsini interni impermeabili con chiusura a cordone per non fare entrare neanche una goccia d'acqua e un'imbottitura brevettata Primaloft. L'indice è compatibile con gli schermi degli smartphone. I guanti It-Aso sono disponibili in total black o in un nero con inserti gialli. Le taglie vanno da S a XXXL e il prezzo di vendita consigliato è di 319,99 euro.

VENDETTA RACING SUIT Un'altra novità in arrivo da Ixon è una tuta da pista di nome Vendetta. L'uscita è prevista per marzo 2020 quindi non ci sono ancora molti dettagli riguardo le specifiche tecniche, ma possiamo già vedere qualche foto diffusa dalla Casa. Notiamo saponette rimovibili e regolabili, prese d'aria e protezioni sottili ispirate a quelle in uso nella MotoGP. Ovviamente la tuta Vendetta è perfettamente compatibile anche con l'airbag U03 di cui vi parlavamo poco sopra.