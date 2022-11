Ixon M-Skied, completo touring a EICMA 2022. Unboxing video

Dopo la “pausa” degli ultimi due anni, anche Ixon torna a EICMA 2022 e lo fa con M-Skied, un nuovo completo touring composto da giacca e pantalone, in laminato, disponibile da marzo 2023. Ce ne parla Alison Fletcher, Italian Country Manager di Ixon, in questo unboxing video.

Ixon M-Skied, giacca da touring

M-SKIED Si tratta di un completo da turismo in laminato con trattamento in teflon, con numerose soluzioni tecniche e pratiche come le due prese d’aria sul petto con blocco magnetico e quelle nelle maniche. Il rivestimento interno (removibile) ha una trapunta di 120 gr su collo e 80 gr sulla manica, tutte richiudibili con le cerniere. Non manca il cursore per la regolazione del punto vita, e una comoda tasca posteriore per riporre l’antipioggia o lo stesso interno termico.

VEDI ANCHE

Ixon M-Skied, giacca da touring, la tasca posteriore

LA GAMMA Ixon M-Skied è disponibile in tre colorazioni: nero con finiture rosse e sabbia, total black con finiture color rosso, oppure grigio chiaro con dettagli blu e neri. Alla giacca è abbinabile anche un pantalone con le medesime caratteristiche tecniche. Disponibile da marzo 2023 presso tutti i rivenditori Ixon sul territorio italiano.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/11/2022