EICMA 2022, le novità allo stand WOW: la video intervista con Diego Gajani

Protagonista nella scena degli scooter elettrici, WOW torna anche quest’anno a EICMA 2022 con una bella novità e qualche piccola sorpresa per la gamma 2023. Ce ne parla Diego Gajani, CEO di Wow, nella video intervista realizzata presso il loro stand.

WOW 778S

WOW a EICMA 2022: il modello 774 per la città

La prima novità riguarda il debutto in fiera a Milano di un nuovo modello top di gamma, chiamato 778S, sportivo e performante, con motore in grado di erogare 8 kW di potenza massima e spingere lo scooter fino a 100 km/h di velocità massima. La batteria non è estraibile, ma la generosa capacità di 4,7 kWh permette al 778S di percorrere circa 120 km in città, un valore di tutto rispetto per chi usa lo scooter per il commuting quotidiano (e non solo).

VEDI ANCHE

LE NOVITÀ 2023

WOW a EICMA 2022: le novità in arrivo per il prossimo anno

Per il prossimo anno la gamma Wow presenta una novità “sotto il cofano” davvero importante: la possibilità di ricaricare il proprio mezzo anche dalle colonnine pubbliche e non solo dalla presa domestica di casa. Questo permetterà di fare il pieno più rapidamente, anche quando si è in giro per lavoro o divertimento.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/11/2022