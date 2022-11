Shoei: da EICMA 2022 l'unboxing video dell'X-SPR Pro

Dallo stand Shoei, a EICMA 2022, vi presentiamo il casco top di gamma, l'X-SPR Pro. Si tratta del modello di punta, evoluzione dell'X-Spirit III, per intenderci quello usato anche dai fratelli Marc e Alex Marquez. Scopriamo l'X-SPR Pro nell'unboxing video: ce lo presenta Fabian Narizuka, Country Manager Italia di Shoei.

VEDI ANCHE

RIDISEGNATO Per l'X-SPR Pro arriva innanzitutto la nuova omologazione 22-06, ma anche la forma della calotta – in fibre composite – è completamente nuova, così come sono state riviste aerodinamica e ventilazione. La visiera è un'altra novità, con un nuovo blocco frontale e non solo, col peso che, nonostante le modifiche, è di circa 1.450 grammi. Shoei X-SPR Pro è già disponibile con un prezzo a partire da 799 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/11/2022