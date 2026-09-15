La moto elettrica militare canadese ha tre batterie e si smonta con un solo attrezzo

Quando si affronta il tema della mobilità elettrica in ambito tattico, i nodi principali riguardano sempre l'autonomia sul campo e l'affidabilità dei componenti nei contesti operativi più gravosi.

L'azienda canadese NorthForge ha scelto di affrontare il problema con un approccio incentrato sulla modularità: la Dispatch, una piattaforma a due ruote sviluppata per il settore della difesa e della sicurezza, scommette infatti su un sistema a tre batterie estraibili montate direttamente a bordo.

Tre batterie estraibili e ridondanza sul campo

Il cuore tecnico della NorthForge Dispatch risiede nella gestione dell'accumulo energetico. La motocicletta ospita tre pacchi batteria facilmente rimovibili e intercambiabili sul campo, pensati per garantire flessibilità e continuità operativa.

Questa configurazione offre vantaggi specifici per l'impiego tattico:

Ridondanza operativa: in caso di guasto o danneggiamento di un singolo modulo, gli altri consentono al mezzo di continuare a funzionare senza interrompere la missione.

Autonomia e carico: il progetto dichiara un'autonomia target di circa 200 km (125 miglia) e una capacità di carico utile che sfiora i 200 kg (440 libbre).

Versatilità di missione: la piattaforma può essere configurata per compiti di ricognizione, supporto agli UAV, logistica e rifornimento o operazioni avanzate, sfruttando anche la ridotta rumorosità della propulsione elettrica.

Caratteristica Specifiche NorthForge Dispatch Destinazione d'uso Difesa, sicurezza e impieghi dual-use Alimentazione 3 batterie intercambiabili ed estraibili Autonomia target Circa 200 km Capacità di carico Circa 200 kg Telaio e Ciclistica Monoscocca in alluminio, sospensione anteriore girder Trasportabilità Smontabile con un solo attrezzo, stivabile in cassa compatta

Monoscocca in alluminio e sospensione girder

Sotto il profilo ciclistico, la Dispatch abbandona i classici schemi a traliccio o a doppia culla per adottare una struttura monoscocca interamente in alluminio, concepita per semplificare assemblaggio, modifiche e riparazioni sul campo (anche se l'alluminio è più difficile da saldare e riparare dell'acciaio, va detto).

All'anteriore spunta una sospensione con schema a parallelogramma girder, scelta antiquata che un tempo offriva maggiore rigidezza e precisione di guida rispetto alle forcelle, ma che oggi, con l'evoluzione di queste ultime, potrebbe comportare più svantaggi che vantaggi: per il peso maggiore e l'usura dei giunti.

Un altro aspetto centrale del progetto è la facilità di manutenzione e trasporto: il mezzo è stato progettato per essere smontato utilizzando un solo attrezzo e può essere stivato all'interno di una cassa di trasporto compatta (circa 152 × 91 × 61 cm), pronta per essere assemblata rapidamente sul campo di destinazione.

Un progetto in fase di sviluppo

Attualmente la NorthForge Dispatch è ancora in fase di sviluppo e rientra nel più ampio sviluppo di tecnologie per la difesa progettate e prodotte internamente in Canada. Non si tratta quindi di un mezzo già adottato o entrato ufficialmente in servizio attivo presso le forze armate, ma di una proposta tecnica che punta a mostrare come l'elettrico possa trovare spazio in scenari operativi specifici grazie a soluzioni architetturali dedicate.

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