Manutenzione moto, il cavalletto compatto che si porta anche in viaggio

In qualità di Affiliato Amazon riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei tramite i link presenti in questa pagina.

Con l’arrivo dell’autunno cambiano anche le esigenze di chi utilizza la moto. Le giornate si accorciano, le temperature scendono e per molti motociclisti aumenta il tempo dedicato alla manutenzione in garage. Pulire e lubrificare la catena, controllare le ruote o preparare la moto a un periodo di sosta sono operazioni più semplici quando è possibile sollevare la ruota da terra.

La manutenzione della moto parte dal cavalletto

La caratteristica più evidente è il formato telescopico. Il cavalletto misura 22 cm quando è completamente richiuso e può arrivare fino a 41 cm quando viene esteso. Una differenza che permette di trasportarlo più facilmente rispetto a un supporto di dimensioni maggiori.

Prezzo: 24,69€ (-19% + 5% coupon)

Una caratteristica questa che dà la possibilità di riporlo in una borsa quando si trova alla lunghezza minima. Una caratteristica interessante non solo per chi effettua la manutenzione a casa, ma anche per chi affronta viaggi in moto e vuole avere con sé uno strumento aggiuntivo per eventuali interventi sulle ruote. La struttura è inoltre pieghevole, quindi può essere riposta quando non viene utilizzata senza richiedere lo spazio normalmente necessario per un cavalletto da officina più ingombrante.

Per ruota anteriore o posteriore

Il cavalletto AnXin è un supporto adatto sia per la ruota anteriore sia per quella posteriore. È realizzato in ferro e alluminio con una finitura pensata per resistere all’usura e la superficie presenta un rivestimento a polvere destinato a proteggere il materiale da ruggine e corrosione. È presente anche un manico, progettato per ridurre la forza necessaria durante l’utilizzo.

Il punto forte di questo cavalletto è sicuramente la possibilità di avere un supporto che può essere riposto e trasportato con relativa facilità. La lunghezza ridotta quando è chiuso lo rende interessante per chi ha poco spazio in garage oppure vuole portare con sé l’attrezzatura necessaria durante un viaggio. Per la manutenzione stagionale può essere utilizzato come supporto per le operazioni che richiedono di lavorare sulla ruota, mentre in viaggio può rappresentare uno strumento aggiuntivo da tenere a bordo.

Prezzo: 24,69€ (-19% + 5% coupon)

VEDI ANCHE

Tags