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LetBe Arthur 700: naked da 75 CV con dotazione completa e prezzo davvero competitivo

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24 minuti fa - La naked cinese punta sul rapporto qualità/prezzo

Motore bicilindrico, tecnologia moderna e prezzo inferiore alle rivali giapponesi

LetBe, azienda cinese del gruppo Haojin distribuita in Europa da HYT Moto, prova ad ampliare la sua presenza sul mercato con la nuova naked Arthur 700, un modello proposto a un prezzo molto interessante. Già perché specifiche tecniche alla mano, non sembra mancare nulla. Parliamo di una naked caratterizzata da una stile modern-classic che proverà a ''dare fastidio'' a modelli come Kawasaki Z650 e Yamaha MT-07.

LETBE Arthur 700

Cuore bicilindrico e dotazione completa

Il cuore pulsante è un motore bicilindrico di circa 700 cc in grado di erogare 55 kW / 75 CV e 68 Nm di coppia, quanto basta per raggiungere una velocità massima di 185 km/h. La scheda tecnica ci racconta della presenza  di un impianto frenante con doppio disco all'anteriore e singolo disco al posteriore e di ruote da 17 pollici. C'è poi l'ABS, fari Full LED, strumentazione con schermo TFT e avviamento keyless. Il serbatoio dispone di una capacità pari a 14,5 litri, mentre il peso è di 213 kg. Ovviamente, il motore presenta un'omologazione Euro 5+.

LETBE Arthur 700

Prezzi

LETBE Arthur 700 è una nuova naked cinese da 6.000 euro e per questo prezzo, come abbiamo visto la dotazione di serie è davvero interessante. Se la dovrà vedere con le più blasonate Kawasaki Z650 e Yamaha MT-07 che però costano, rispettivamente, 7.490 euro e 7.999 euro. Dunque, la nuova naked punta tutto sul rapporto qualità/prezzo. Basterà per ritagliarsi un suo spazio sul mercato?

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/05/2026
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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