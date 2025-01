LetBe, la gamma moto e scooter arriva in Italia

Dopo aver sondato il terreno a EICMA 2024, dove il riscontro del pubblico è stato positivo, LetBe – azienda cinese del gruppo Haojin distribuita in Europa da HYT Moto – si appresta a debuttare sul mercato europeo con la sua gamma moto e scooter. I modelli principali, secondo quanto annunciato negli ultimi giorni dal marchio, saranno nelle concessionarie a partire da febbraio 2025.

La gamma moto e scooter LetBe per l'Europa: ecco i prodotti in arrivo

I primi modelli LetBe ad arrivare in Europa, in circa 50 concessionari tra Italia e Spagna, saranno Neon, Arthur e Island, tutti conformi alla normativa Euro 5+. Come vi abbiamo già raccontato nel dettaglio (qui l'articolo completo), Arthur appartiene alla categoria delle moto, mentre Island e Neon fanno parte della linea di scooter per la città.

''La risposta straordinariamente positiva del pubblico al nostro debutto a EICMA ha rappresentato un importante passo avanti per i nostri piani di espansione in Europa'', ha dichiarato Miss Ou, CEO di LetBe. ''Siamo orgogliosi di introdurre i nostri modelli ad alte prestazioni nel mercato europeo e siamo determinati a sfruttare il successo dell'evento per rafforzare la nostra presenza in Italia e Spagna e poi in Francia e Germania''.

LetBe Neon in bianco

Due modelli futuri del marchio LetBe

Ma non finisce qui, perché LetBe annuncia anche due nuovi modelli per il futuro: Flygon, una moto che unisce potenza e versatilità, e Velocity, uno scooter elegante e innovativo. Si tratta di due modelli non presentati a EICMA che si inseriscono nella strategia a lungo termine del marchio, mirata a offrire una gamma sempre più ampia e capace di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei motociclisti europei.

''LetBe non si concentra solo sul lancio di motociclette per il presente, ma anche sulla creazione di una gamma completa e dinamica per il futuro'', ha aggiunto Miss Ou. ''I nostri modelli in arrivo, come Flygon e Velocity, rappresentano la nostra visione di diventare un attore di riferimento nel mercato europeo, puntando su innovazione continua, prestazioni e design eccellente''.