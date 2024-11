LetBe: quattro scooter e due moto per il nuovo brand

Quattro scooter e due moto per LetBe che si affaccia a EICMA con una ricca gamma per il mercato italiano e 5 anni di garanzia

EICMA è il sodalizio delle grandi case motocicliste e delle loro novità ma tra i grandi brand ci sono sempre dei piccoli che spuntano. Tra questi, nel silenzio, è arrivato anche LetBe, azienda cinese che fa parte del gruppo Haojin ed è distribuito in Europa da HYT Moto. LetBe si è presentata al Salone con una gamma abbastanza ricca, composta da 4 scooter e 2 moto, forte di 5 anni di garanzia sui suoi prodotti (2 anni + 3 di estensione supportata al 50%, al prezzo di 99 euro). Scopriamo tutti i prodotti.

La gamma dei mezzi automatici conta su 4 scooter davvero variegati. Il più sobrio di essi, quasi italico nelle forme, è Neon, una sorta di... Vespa col suo design morbido della carenatura e il faro tondo sul manubrio. Per il Neon motore 125 cc raffreddato ad aria da oltre 9 CV per 10 Nm di coppia per una velocità massima di 88 km/h. A fermare i 108 kg ci pensano, su cerchi da 12'', un disco e un tamburo con frenata dotata di sistema CBS. Nel catalogo LetBe ci sono versioni monocolore e frizzanti bicolore, con Neon proposto a 2.390 euro.

LetBe Island

ISLAND Cambiando totalmente faccia ecco che arriva Island, scooter dal look moderno con ruote da 14'' disponibile con motori 125 e 160 cc a 4 valvole raffreddati a liquido. Si va dai 12 CV e 12,5 Nm di coppia del primo fino ai 15 CV e 14,7 Nm del secondo, con 90 e 110 km/h di velocità massima. In questo caso a fermare i 137 kg di peso ci pensa un impianto frenante con doppio disco e l'ABS Bosch. Quattro le sobrie colorazioni di Neon, con prezzi di 3.490 euro per il 125 e 3.690 euro per il 160.

LetBe Mecha: 3/4 anteriore

MECHA La gamma degli scooter si evolve con un Mecha: linee squadrate e dimensioni da maxi – c'è il tunnel centrale – per questo modello disponibile con motori raffreddati a liquido da 125 e 200 cc. L'ottavo di litro ha lo stesso motore da 12 CV e 12,5 Nm di coppia dell'Island, mentre il 200 alza l'asticella fino ai 16,8 CV e 16,6 Nm di coppia, con una velocità massima di 110 km/h per entrambe le motorizzazioni. L'impianto frenante è con doppio disco su ambedue i motori, ma sul 125 c'è il CBS e sul 200 l'ABS. Mecha pesa 141 e 147 kg e si caratterizza per la presenza di un TFT, con prezzi di 3.990 euro e 4.290 euro a seconda della versione.

LetBe 275

275 Il top di gamma di LetBe è lui, un maxi a metà tra un robot ed ET con quei due occhioni davanti, il parafango in stile offroad e un LED frontalmente che è addirittura personalizzabile. Il motore del 275 è un 350 cc raffreddato a liquido da 30 CV e 34 Nm di coppia, ma con soli 95 km/h di velocità massima. Per questo particolarissimo maxi un peso di 187,5 kg, forcella a steli rovesciati e un impianto frenante con dischi su entrambe le ruote e ABS. Prezzo? Non è ancora stato ufficializzato...

Ma come anticipato non è solo una questione di scooter, la gamma LetBe infatti affonda le sue radici anche nel segmento delle moto vere e proprie, con due proposte diametralmente opposte. Da una parte c'è Arthur, la punta di diamante, una naked sportiveggiante con un motore bicilindrico parallelo da 700 cc: la nuda non farà gridare al miracolo dal punto di vista estetico, ma si fa guardare, soprattutto in colorazione Nile Blue, estremamente appariscente. Per lei quasi 75 CV di potenza e 68 Nm di coppia per 185 km/h di velocità massima. A fermare lei e i suoi 213 kg di peso ci pensano 3 dischi e il sistema ABS. LetBe Arthur è proposta a 6.690 euro (circa 1.000 euro meno della più agguerrita concorrenza).

LetBe Punk: la vista laterale

PUNK Dall'altra parte della barricata c'è lei, Punk, una custom con motore 500 raffreddato a liquido: il bicilindrico parallelo eroga 54 CV e 50,7 Nm e a tenere a bada le prestazioni ci pensano ABS e TCS. L'impianto frenante può contare su 3 dischi per fermare i 205 kg di peso di Punk. Prezzo? LetBe Punk costa 6.790 euro. Ora non resta che vedere quando i mezzi di LetBe arriveranno in Italia e, magari, provarli...

Pubblicato da Michele Perrino, 18/11/2024