Kawasaki, arriva la garanzia di 6 anni: cosa cambia per chi compra una moto

La garanzia Kawasaki passa da quattro a sei anni e copre le moto stradali nuove acquistate presso i concessionari ufficiali in Europa

Kawasaki ripone piena fiducia sulla qualità delle sue moto. Per tale motivo, la casa giapponese ha annunciato una nuova garanzia di sei anni contro i difetti di fabbricazione, destinata a tutte le motociclette nuove della gamma stradale acquistate presso i concessionari ufficiali Kawasaki in Europa.

Da 4 a 6 anni di garanzia

La nuova garanzia che va a sostituire l'attuale di 4 anni, si applica sia a tutti i nuovi modelli 2027 in arrivo, sia alle moto nuove già presenti presso i concessionari ufficiali Kawasaki in Europa e non ancora registrate ai fini della garanzia. Insomma, la casa giapponese va a estendere la durata della garanzia delle sue motociclette del 50%. Il nuovo programma, introdotto progressivamente dalle filiali europee Kawasaki tra l’inizio di novembre 2026 e l’inizio del 2027, è già entrato in vigore in Italia il primo novembre 2026.

Ecco come ha commentato questa importante novità, Shigemi Tanaka, Managing Director di Kawasaki Motors Europe:

I dati del nostro servizio clienti indicano che la grande maggioranza dei proprietari, con ogni probabilità, non avrà mai bisogno di ricorrere alla garanzia Kawasaki. Tuttavia, qualora avessero bisogno di supporto o assistenza, è rassicurante sapere che potranno rivolgersi a noi non soltanto nei giorni, nelle settimane, nei mesi o nell’anno successivi all’acquisto, ma per ben sei anni. Questo programma aggiornato testimonia pienamente la nostra fiducia nella qualità e nella durata dei prodotti commercializzati dai nostri concessionari ufficiali europei.

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