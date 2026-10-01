In Germania le moto si vendono al supermercato (a prezzi stracciati). E in Italia?

Lidl vende moto e scooter 125 a meno di 3.000 euro in Germania. Ecco quali e con che prospettive per il nostro mercato

Nei volantini dei supermercati discount trovi abitualmente elettrodomestici, utensili da bricolage o abbigliamento sportivo. In Germania, però, la catena Lidl ha deciso di spingersi un po' oltre, inserendo nella propria offerta e-commerce vere e proprie moto e scooter da 125 cc.

Non si tratta di semplici ciclomotori o giocattoli, ma di modelli targati pensati per la mobilità urbana ed extraurbana, proposti a cifre che partono da meno di 3.000 euro. Un esperimento commerciale interessante che merita di essere analizzato nei dettagli, per capire cosa offrono questi veicoli e se una formula del genere potrebbe funzionare anche da noi.

Prike PXS 125 Scrambler

Prike PXS 125 Scrambler: essenziale, rétro e con un serbatoio enorme

Il modello che cattura subito l'attenzione è la Prike PXS 125 Scrambler, venduta nello shop online tedesco a 2.799 euro (a cui vanno aggiunti circa 46 euro per le spese di spedizione). Il marchio Prike non appartiene direttamente a Lidl, ma viene distribuito dalla Karcher AG, società tedesca con sede a Birkenfeld che importa veicoli fabbricati in Cina.

Dal punto di vista estetico, la moto si presenta con le classiche proporzioni da scrambler moderna: manubrio largo, specchietti alle estremità, sella marrone monopezzo a 820 mm da terra e pneumatici leggermente tassellati su cerchi a raggi da 17 pollici.

Sotto il serbatoio c'è un motore monocilindrico a quattro tempi da 125 cc raffreddato ad aria, omologato Euro 5+, capace di erogare circa 10 CV (7,3 kW) a 9.000 giri/min. Con il cambio a sei marce raggiunge una velocità massima dichiarata di 85 km/h. Non è una scheda tecnica da primato, ma risulta perfettamente in linea con le esigenze di chi muove i primi passi su due ruote con la patente A1 o con la B.

A livello di ciclistica troviamo una forcella tradizionale, un monoammortizzatore centrale e un telaio a traliccio in tubi d'acciaio. I freni a disco su entrambe le ruote sfruttano il sistema di frenata combinata CBS.

La vera particolarità risiede nella capacità del serbatoio: ben 16,5 litri. Considerato un consumo dichiarato di 2,3 litri per 100 km, l'autonomia teorica supera i 700 km con un solo pieno. Il peso in ordine di marcia si attesta sui 152 kg, mentre la dotazione di serie include fari full LED e una strumentazione digitale compatta.

Prike PXA Adventure 125

Prike PXA Adventure 125: impostazione turistica sotto i 3.000 euro

Per chi preferisce uno stile orientato al viaggio o all'uso quotidiano su fondi sconnessi, il catalogo propone la Prike PXA Adventure 125 al prezzo di 2.999 euro.

La base meccanica è la stessa della sorella scrambler: monocilindrico da 10 CV, cambio a sei rapporti e peso di 152 kg. Cambia però l'impostazione generale, che strizza l'occhio alle enduro stradali con una luce a terra di 260 mm e sospensioni a escursione maggiorata.

Anche in questo caso la dotazione di serie è piuttosto ricca per la fascia di prezzo:

Portapacchi posteriore con piastra integrata

Telaietti laterali per il montaggio di borse

Illuminazione a LED e cruscotto digitale

Serbatoio da 15,5 litri per un'autonomia calcolata di oltre 600 km

Prike XDV 125

Non solo moto: lo scooter urban adventure Prike XDV 125

L'offerta tedesca si estende anche al settore degli scooter. Il modello più avanzato è il Prike XDV 125, proposto a un prezzo di listino di 3.699 euro.

A differenza delle moto, qui il monocilindrico da 125 cc ha il raffreddamento a liquido e la trasmissione automatica CVT. L'allestimento di serie punta su contenuti decisamente superiori alla media della categoria:

Sistema antibloccaggio ABS su entrambe le ruote

Manopole riscaldate e avviamento keyless

Sensori di pressione pneumatici integrati nel display a colori

Parabrezza regolabile, leve freno regolabili e blocchetti elettrici retroilluminati

Prike XDV 125

Perché in Italia non ci sono ancora e cosa serve per venderle

La domanda sorge spontanea: vedremo presto queste moto nei punti vendita italiani di Lidl? Al momento non ci sono conferme o piani annunciati per l'importazione nel nostro Paese.

La vendita di veicoli a motore tramite la grande distribuzione richiede infatti una struttura organizzativa articolata, soprattutto per quanto riguarda la gestione dell'assistenza post-vendita, la rete di officine autorizzate e la fornitura dei ricambi. In Germania, la presenza consolidata dell'importatore Karcher AG rappresenta un punto di riferimento per le riparazioni e la manutenzione.

In Italia il mercato delle 125 cc gode di ottima salute, trainato da giovani e pendolari in cerca di mezzi economici per battere il traffico urbano. L'ingresso di canali e-commerce generalisti potrebbe rappresentare un'alternativa interessante ai concessionari tradizionali, a patto che la rete di supporto tecnico sia in grado di assistere il cliente anche dopo la consegna a domicilio.

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