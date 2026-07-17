La moto più esagerata? Boss Hoss risponde con un V8 da 8,1 litri

Chi lo dice che le maxi enduro sono moto troppo grandi? Guardate cosa propone Boss Hoss e capirete che questo marchio ha spostato decisamente verso l'alto il concetto di esagerazione. Pare infatti che abbia deciso di continuare a fare esattamente quello per cui si è sempre contraddistinto negli ultimi tre decenni.

Una maxi cruiser V8

Il produttore del Tennessee si è costruito una reputazione creando motociclette alimentate da motori V8 americani. Tradizione che continua anche sulla sua ultima Classic Cruiser che si può avere con un possente V8 Chevrolet da 8,1 litri. Una scelta tecnica davvero non convenzionale dato che questo motore non nasce certamente per essere utilizzato sulle moto. Oltre a essere enorme e spicca in maniera importate sulla moto, offre livelli di potenza elevatissimi che sono tanti già per una vettura, figuriamoci per una moto.

Boss Hoss

Infatti, si parla di oltre 600 CV con una coppia di circa 770 Nm. Una moto davvero esagerata e visti i numeri del motore si spiega la scelta tecnica di dotare la moto una trasmissione semiautomatica a due velocità anziché un cambio motociclistico convenzionale. La retromarcia è di serie, il che si rivelerà utile considerando che la moto, con il serbatoio pieno e pronta per la guida, pesa oltre 545 kg. Se cade, chi la riesce a tirare su?

Boss Hoss insiste sul fatto che la Classic Cruiser sia una vera motocicletta da strada, non un esperimento ingegneristico su ruote o un'auto da esposizione. La velocità massima raggiunge i 200 km/h ma visti i livelli di potenza e soprattutto di coppia, la velocità di punta è irrilevante perché la moto sicuramente potrà contare su accelerazioni e riprese fulminee nonostante il peso elevato.

Boss Hoss

Intendiamoci, le moto non devono per forza essere sempre razionali e lo dimostrano le mille personalizzazioni proposte dalle aziende. Qui però, si va davvero molto oltre, forse addirittura troppo. In ogni caso, la crusier è proposta anche con altre motorizzazioni tutte comunque non convenzionali, con cilindrate comprese tra 6,2 e 7,4 litri. Chi teme che mettersi alla guida di questi colossi sue 2 ruote richieda di fermarsi dal benzinaio ogni 5 minuti si sbaglia. Il serbatoio presenta infatti una capacita di 32 litri.

Fonte: VisorDown

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