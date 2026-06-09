Buell Super Cruiser Café Racer: questo esemplare unico in fibra di carbonio fa sognare ma non è in vendita

Buell ha presentato a Daytona una versione café racer della sua Super Cruiser: un modello unico in fibra di carbonio, con sospensioni Öhlins e motore da oltre 170 CV. Moto che comunque non sarà mai prodotta in serie. Se quindi gli appassionati sognavano già di poterla mettere nel garage di casa, probabilmente rimarranno delusi.

Buell Super Cruiser Café Racer

Una Café Racer che fa sognare ma non è in vendita

La base è quindi quella della Super Cruiser. Telaio, forcellone e motore bicilindrico a V rimangono quelli originali. In questo particolarissimo esemplare unico, l'ampio manubrio della versione standard della moto lascia il posto a semimanubri in stile clubman, che posizionano il pilota in avanti e trasferiscono più peso sulla ruota anteriore. La posizione di guida passa così da una rilassata postura da cruiser a una decisamente più aggressiva.

La carenatura è realizzata interamente in fibra di carbonio, mentre le sospensioni adottano componenti Öhlins specifici per il mondo delle corse. Anche la disposizione del radiatore è stata rivista, adottando la configurazione laterale della Hammerhead 1190 a causa dei vincoli di spazio intorno all'avantreno in stile cafe racer. In ogni caso, questo esemplare unico conserva una delle caratteristiche tecniche distintive delle moto Buell e cioè il disco freno anteriore perimetrale, montato sul bordo del cerchio anziché sul mozzo.

Buell Super Cruiser Café Racer

Sebbene l'aspetto generale possa far pensare a una moto pronta per la vendita, come accennato all'inizio non è così. Un portavoce della Buell ha infatti confermato che la moto è destinata alla collezione interna dell'azienda. Su tratta di un vero peccato perché una café racer dal peso potenziale inferiore a 200 kg con oltre 170 CV e una carenatura in carbonio, avrebbe tutte le carte in regola per piacere ai motociclisti che cercano qualcosa di davvero molto speciale.

Insomma, una moto che rimarrà solamente un sogno per gli appassionati, sempre che Buell non cambi idea, magari a seguito di una forte richiesta da parte dei suoi clienti

Fonte: Visordown

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/06/2026