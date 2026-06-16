Arriva Beta RX 250 4T, una nuova arma per gli amanti del cross

Nella gamma motocross di Beta arriva la nuova RX 250 4T che aveva già fatto il suo debutto ufficiale sui campi di gara nel corso del 2026. La gamma RX è stata sviluppata specificamente per l’utilizzo cross, un progetto in rapida evoluzione che nel corso del tempo ha accolto modelli sempre più mirati a soddisfare le esigenze specifiche dei piloti. Sono disponibili moto a 2 e a 4 tempi. Nella gamma a 4 tempi arriva adesso la nuova RX 250 che va ad affiancare la ben nota e apprezzata RX 450. In quella a 2 tempi, invece, troviamo i modelli RX 350 e 250 2T introdotti con il precedente Model Year.

La nuova moto da cross nasce da un progetto completamente inedito, sviluppato sia sotto il profilo ciclistico sia di quello del propulsore. Come tutti i modelli Beta, anche questo è stato sviluppato seguendo la filosofia ''RideAbility''. In pratica, una moto facile e prestazionale, un prodotto capace di tirare fuori il meglio di ogni pilota, grazie ad un’abbinata motore-ciclistica che riesce a divertire, senza mai indurre a temere le prestazioni del propulsore, facendo della guidabilità il suo baricentro.

Beta RX 250

Beta lancia la sfida

Insomma, una moto pensata per ottenere il miglior equilibrio possibile tra prestazioni, peso, guidabilità e sfruttabilità in pista. Il monocilindrico 4 tempi di 250 cc è stato sviluppato per essere compatto e leggero. Secondo Beta, pesa 1,5 kg in meno rispetto alla media della concorrenza. Per ottenere questo risultato, l'azienda ha affinato diversi aspetti dell'unità. Per esempio, si è lavorato sullo spessore ridotto dei carter interni in alluminio pressofuso, mentre i carter esterni e il coperchio testa sono in lega di magnesio.

Il motore adotta poi alcune soluzioni tecniche raffinate come il sistema di doppia iniezione, con iniettori posizionati sia sul corpo farfallato sia sul manicotto della scatola filtro. Si tratta di una soluzione tecnica che permette di migliorare la risposta ai bassi regimi, garantendo contestualmente un allungo deciso agli alti. Il nuovo motore monocilindrico adotta una distribuzione DOHC con catena posizionata sul lato destro. La distribuzione utilizza una catena di tipo Morse, silenziosa, azionata da un ingranaggio solidale all’albero della pompa acqua.

Le geometrici ciclistiche sono le medesime dei modelli 250-350 2T e 450 T. Tuttavia, per la nuova RX 250 4T arriva un nuovo telaio dedicato con culla più rastremata e attacchi testa che incrementano la rigidità torsionale. La mota adotta poi pneumatici specifici della Dunlop.

Beta RX 250

Derivati dal mondo racing alcuni sistemi come il Launch Control su 5 livelli, il Quick Shift e il Traction Controlsu su 2 livelli. La ciclistica è affidata ad una forcella KYB da 48 mm e ad un monoammortizzatore KYB da 50 mm. La messa punto va nella direzione di garantire la massima sensibilità al pilota per garantire una connessione totale con la pista. L'impianto frenante Nissin prevede dischi Galfer da 260 mm all'anteriore e da 240 mm al posteriore.

Nuova Beta RX 250 4T sarà disponibile a partire dal mese di luglio.

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