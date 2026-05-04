Vent Play, 7 moto per far crescere la passione fin da giovanissimi

La passione per le moto fin da piccoli può nascere nel giardino di casa o in un piccolo circuito o magari nel campo dietro casa. Vent Play nasce proprio da questo, dalla voglia di salire in sella fin da piccoli, una gamma di minimoto che porta il divertimento su due ruote dai 4 ai 18 anni. La nuova gamma è stata presentata all'EICMA Riding Fest.

Vent Apex 150

7 modelli per divertirsi fin da piccoli

La gamma Vent Play è composta da 7 modelli, ognuno pensato per un'età differente in modo da accompagnare il percorso di crescita del giovane pilota. Infatti, le prime cinque versioni sono dedicate ai più piccoli (4–9 anni) e sono studiate per imparare in sicurezza, con un design compatto e un’erogazione dolce che permette di fare esperienza nel giardino di casa o in spazi dedicati.

Abbiamo poi altri due modelli e precisamente le Pit Bike da 140 a 150 cc 4 tempi, che possono essere viste come un'evoluzione naturale del percorso di crescita dei giovani piloti. Si tratta infatti di moto vere, maneggevoli, robuste e curate in ogni dettaglio. Non sono omologate per uso stradale ma possono essere guidate su piste e spazi privati.

Le moto per i giovanissimi

Partiamo da Vent eCub, una minimoto elettrica pensata per far muovere i più piccoli (dai 4 ai 6 anni) in totale sicurezza. Motore da 800 W, pneumatici da 10 pollici e sella a 54 cm da terra. Prezzo di 995 euro. Passiamo a Vent eScout, un'altra minimoto elettrica pensata per la fascia d'era 6-8 anni. Motore da 2.500 W, ruote tassellate da 14 pollici all'anteriore e da 12 pollici al posteriore. Prezzo di 1.445 euro.

Vent Cub è un ulteriore passo avanti, una moto ''vera'' con un motore 4T da 60 cc in grado di erogare 1,6 kW (2,2 CV). Ruote da 10 pollici e serbatoio da 3 litri. Prezzo di 1.145 euro.

Vent Striker 50 e Vent Striker 50 Mini per i bambini di 6-8 anni e 4-6 anni offrono un motore 2 tempi da 50 cc in grado di erogare 6,2 kW (8,4 CV). Pesante per l'off-road, dispongono di ruote da 14 e 12 pollici (anteriore e posteriore) e da 12 e 10 pollici. Altezza sella da terra, posta rispettivamente a 72 e 63 cm. Moto pensate per chi vuole iniziare a cimentarsi nel mondo dell'off-road. Il prezzo? Entrambe 1.395 euro.

Vent Striker 50 Mini

C'è poi Vent Scout 140, una Pit Bike, il passo successivo per chi vuole avventurarsi nel mondo del fuoristrada. Motore a 4 tempi da 140 cc dotato di un cambio a 4 rapporti. Due gli allestimenti disponibili: ruote da 17 pollici all’anteriore e 14 pollici al posteriore per offrire un'altezza della seduta da terra contenuta a 840 mm, sicura e comoda anche per i piloti più giovani; ruote da 19 pollici all’anteriore e 16 pollici al posteriore per offrire un equilibrio ideale tra agilità e stabilità, con l'altezza della seduta da terra che passa a 875 mm. Prezzo di 1.495 euro.

Infine, abbiamo Vent Apex 150, pensata per i giovani piloti dai 10 anni in su. Una MiniGP con carene in fibra di vetro e soprattutto un motore 4 tempi da 149 cc in grado di erogare 8,2 kW (11 CV) abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. La dotazione prevede ruote slick da 12 pollici e tutto quanto necessario per iniziare a divertirsi in pista. Prezzo di 2.895 euro.

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