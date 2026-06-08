Vent Striker 50: la mini cross che trasforma i bambini in veri piloti

“Per un papà motociclista, trasmettere la propria passione al figlio è un motivo d’orgoglio”. Almeno così mi ha detto un mio amico – lui genitore, io no – che mi ha “prestato” il figlio in veste di tester per un giorno. Come mai ho avuto bisogno di un mini-tester? Perché ci è stato chiesto di provare la nuova VentStriker 50: una mini cross pensata per trasformare i primi metri in fuoristrada in una vera passione, e date la dimensioni è andata bene così.





Vent Striker 50, vista anteriore

La mini cross è di Vent arriva in due differenti “taglie” per adattarsi ai giovani o ai giovanissimi: Striker 50 Mini e Striker 50. La Mini è dedicata ai bambini dai 4 ai 6 anni, mentre la Striker 50 si rivolge alla fascia 6-8 anni: due moto differenti nelle dimensioni, ma unite dalla stessa anima racing di quelle pensate per i più grandi, che Vent schiera nei campionati nazionali.

Decise nel look

A colpire subito è il look: linee tese, plastiche aggressive e proporzioni che ricordano le moto da competizione di cilindrata superiore. Perché la Striker 50 non vuole sembrare una mini moto. Vuole essere, a tutti gli effetti, una vera cross in formato junior. Le striker sono solo una parte di una vera e propria famiglia di moto per i più piccini.

Grintose nell’animo

Il motore è un 50 cc 2 tempi con cambio automatico, capace di erogare 6,2 kW a 9.250 giri/min. Una configurazione, quella automatica, che è pensata per permettere ai più piccoli di concentrarsi sulla guida e sul divertimento, senza rinunciare al carattere vivace tipico dei due tempi. Sempre in tema divertimento, è importante la presenza dell’avviamento elettrico, che semplifica la vita ai baby motociclisti in caso di caduta con spegnimento del motore, ma è comunque presente quello a pedale, per iniziare a sentirsi gradi anche nei momenti di difficoltà.

Le dimensioni contano

Le differenze tra le due versioni riguardano soprattutto ergonomia e ciclistica: la Striker 50 monta ruote da 14” all’anteriore e 12” al posteriore, con altezza sella di 72 cm; la Mini utilizza invece cerchi da 12” e 10”, abbassando la seduta a 63 cm per garantire maggiore controllo ai piloti più piccoli.

Telaio compatto, sospensioni dedicate all’off-road e freni a disco da 190 mm completano un pacchetto progettato per affrontare senza timori sterrati, sentieri, fango e piccole piste da cross. Sempre con il giusto mix tra sicurezza e divertimento.

Vent Striker 50 in azione

Il nostro piccolo crossista, che un po’ di esperienza nonostante la giovane età l’ha già messa da parte, ha apprezzato la posizione di guida della Striker: “Sembra come la tua papà”, dice il giovane tester. In effetti, anche in terza persona, la moto sembra studiata bene, con tutti i dettagli ergonomici corretti, soluzione ideale per concentrarsi su guida e traiettorie.

Si guida in scioltezza

Tra curve strette e piccoli salti, la Strikerha dimostrato facilità dicontrollo, fondamentale per tenere alto il divertimento. Le sospensioni lavorano bene sullo sconnesso leggero e restituiscono una risposta progressiva, ideale per chi sta imparando i fondamentali della guida off-road.

Motore brillante

Il monocilindrico 2 tempi da 50 cc ha un’erogazione vivace, con quella tipica risposta brillante che rende divertente ogni accelerazione senza risultare troppo impegnativa. La spinta è sempre gestibile e accompagna il pilota nella crescita tecnica, sia nei primi giri su sterrato sia nelle uscite più dinamiche nei campettini da cross.

Buona anche la risposta dell’impianto frenante, con dischi da 190 mm che garantiscono spazi d’arresto contenuti e una modulabilità importante soprattutto per i più piccini. Un dettaglio che contribuisce ad aumentare la confidenza e la sicurezza generale con il mezzo.



Vent Striker 50, vista posteriore

Più che le parole, a dire la verità alla fine di questa presa di contatto è il sorriso del nosto mini-tester, chiaro segno dell’alto tasso di divertimento ottenuto in sella alla Vent Striker 50. La mini cross offre il giusto equilibrio tra semplicità e carattere: è facile da guidare, ma mantiene quell’impostazione racing che fa sentire i bambini parte del vero mondo cross. Una mini off-road pensata per imparare, divertirsi e iniziare a costruire le prime basi di guida in sicurezza. Le nuove VENT Striker 50 e Striker 50 Mini sono già disponibili al prezzo di 1.395 euro.

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