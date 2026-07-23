Tutti i record battuti nel corso della Pikes Peak Hill Climb 2026 [video]

La 104ª edizione della Pikes Peak International Hill Climb si è conclusa lasciando in dote una serie di primati cronometrici di rilievo. Sui 19,9 chilometri e le 156 tornanti che conducono ai 4.301 metri della vetta in Colorado, diversi piloti e vetture hanno riscritto i riferimenti delle rispettive categorie. Se vuoi analizzare nel dettaglio chi ha lasciato il segno quest'anno, ecco la panoramica completa dei record stabiliti sul tracciato.

Romain Dumas: il Re della Montagna

Il punto di riferimento assoluto dell'edizione 2026 porta la firma di Romain Dumas. Al volante della spettacolare Ford Super Mustang Mach-E, il pilota francese ha conquistato lo scettro di King of the Mountain con un tempo straordinario di 8:18.202.

Robin Shute: il primato a trazione posteriore

Tra i prototipi a trazione posteriore, la prestazione migliore è stata siglata da Robin Shute. A bordo della sua monoposto Wolf, Shute ha conquistato il Rear-Wheel Drive Record fermando i cronometri sul tempo di 8:29.497.

Dan Novembre: il punto di riferimento tra le ruote scoperte

Giunto alla sua diciottesima partecipazione sulla montagna americana, il veterano Dan Novembre ha domato la salita con grande fluidità di guida. Alla guida della sua monoposto, ha stabilito l'Open Wheel Record chiudendo con il tempo di 9:01.689.

Billy Johnson: il migliore tra i debuttanti

Ottima prova per l'esordiente Billy Johnson, capace di sfruttare ogni centimetro dell'asfalto al volante della sua Porsche. Johnson si è aggiudicato il titolo di Rookie of the Year fermando le lancette sul crono di 9:12.723.

J.R. Hildebrand: il record tra le vetture ibride di serie

Nel campo delle auto stradali ad alte prestazioni con tecnologia elettrificata, l'impresa porta la firma di J.R. Hildebrand. Al volante della Chevrolet Corvette ZR1X (2026), il pilota americano ha fissato l'Hybrid Production Car Record con il tempo di 9:30.104.

David Donner: la conferma tra le auto di produzione

Per quanto riguarda le vetture di serie, David Donner si è confermato tra i grandi interpreti della Pikes Peak. Guidando la sua Porsche, Donner ha stabilito il nuovo Production Car Record con un riscontro di 9:53.740.

Emelia Hartford: la donna più veloce su quattro ruote

Nella sfida per il primato femminile lungo il tracciato del Colorado, ad avere la meglio è stata Emelia Hartford. Alla guida della Chevrolet Corvette ZR1, la Hartford ha ottenuto il titolo di Fastest Woman on Four Wheels stampando un tempo di 10:11.018 .

Laura Hayes: successo nel trofeo GT4 Turbo

Sempre tra i protagonisti delle classi derivate dalla serie, Laura Hayes ha firmato una prestazione maiuscola al volante della sua Toyota Supra. Suo è il record di categoria Pikes Peak GT4 Trophy by Yokohama Turbo Record, completato con il tempo di 10:17.538.

Jim Morris: il limite per la trazione anteriore

A completare il quadro dei primati dell'edizione 2026 ci pensa Jim Morris sulla sua Volkswagen Golf GTI. Morris ha spinto al limite la vettura tedesca portando a casa il Front-Wheel Drive Record con il crono di 10:33.104.

Puoi rivedere i momenti più spettacolari delle salite e i passaggi decisivi dei protagonisti direttamente nel video ufficiale

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