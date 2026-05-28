Una Ford F-150 Raptor così estrema non l'aveva mai vista prima

Rezvani Fortress è il nuovo pickup tattico californiano con protezione balistica, vetri antiproiettile e sistemi di difesa avanzati. Solo 100 esemplari

Chi è Rezvani? Si tratta di un costruttore californiano specializzato in modelli dal carattere davvero “speciale''. L'azienda ha presentato ufficialmente la sua ultima creazione dopo aver fornito un'anteprima alcune settimane fa. Rezvani ha dunque svelato il nuovissimo Fortress. Basato sulla Ford F-150 Raptor, viene descritto come un ''pick-up tattico fuoristrada'' che offre sistemi di blindatura e altri sistemi di difesa opzionali. Già perché una Ford F-150 Raptor così estrema non si era mai vista prima ed è davvero pronta ad affrontare ogni tipo di sfida, anche scenari di guerra.

Rezvani Fortress, vista laterale

Della Raptor rimane poco

Guardando la vettura si fa fatica a capire che derivi dalla Ford F-150 Raptor. La nuova Fortress segue le orme della Tank e della Vengeance, adottando un design spigoloso che sembra uscito direttamente da un videogioco di fantascienza. Le forme sono massicce, e partendo dalla parte anteriore, possiamo notare un paraurti enorme, una griglia minimalista e un cofano dal design unico con prese d'aria funzionali per l'estrazione del calore. Ci sono poi luci aggiuntive oltre ad enormi passaruota dalle forme squadrate che permettono di montare cerchi da 17, 18 o 20 pollici con pneumatici fuoristrada da 37 o 40 pollici.

Rezvani Fortress, posteriore

Trattandosi di un pickup c'è ancora il cassone, mentre al posteriore possiamo notare la presenza di un sistema di scarico a quattro terminali e nuovi gruppi ottici. Il nuovo Fortress è inoltre dotato di sospensioni specifiche per il fuoristrada che offrono un'altezza da terra fino a 381 mm.

Se gli esterni sono stati profondamente rivisti, l'abitacolo invece è più in stile Ford. Tuttavia, il volante e i sedili presentano il logo Rezvani.

Se vuoi, c'è la versione blindata

Per chi cerca davvero il massimo della protezione, Rezvani offre per questo modello il pacchetto Armored Package al costo di 85.000 dollari. Come fa capire il nome, offre un completo sistema di blindatura che include pannelli della carrozzeria blindati, vetri antiproiettile, protezione sottoscocca antiesplosione e un serbatoio del carburante rinforzato. A questi si aggiungono sospensioni rinforzate e pneumatici antiforatura ''militari''.

Rezvani Fortress, interni

E se questo non fosse ancora sufficiente, per 42.000 dollari c'è il Security Package che aggiunge maniglie delle porte elettrificate, un sistema di cortina fumogena e luci stroboscopiche accecanti. Altri elementi di spicco includono paraurti rinforzati, un dispenser di spray al peperoncino e un pacchetto di protezione EMP. Pensate che sia finita qui? Per 14.500 dollari c'è il pacchetto Off-Grid Package che include un generatore elettrico portatile e pannelli solari. A questi si aggiungono un generatore a gas, un sistema di stoccaggio dell'acqua, un compressore d'aria, un frigorifero, internet satellitare e ''radio per comunicazioni a lungo raggio''.

Motore

Essendo basato sulla Ford F-150 Raptor, Fortress è offerto con due diverse motorizzazioni: un V6 biturbo da 3,5 litri e un V8 sovralimentato da 5,2 litri. Il primo eroga 456 CV, mentre il secondo 862 CV. In ogni caso, c'è sempre un cambio automatico a 10 rapporti e la trazione integrale.

Prezzo

Ne saranno realizzate solamente 100 unità al prezzo di 285.000 dollari ma come abbiamo visto, sono disponibili accessori che possono far salire di molto il costo finale.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/05/2026