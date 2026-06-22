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Pikes Peak 2026: il video onboard del vincitore Romain Dumas

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21 fa - Pikes Peak 2026: il video onboard della Ford Mustang Mach-E di Romain Dumas

Sali a bordo della Ford Super Mustang Mach-E con Romain Dumas: guarda il video POV integrale della vittoria alla Pikes Peak 2026

Se pensi che le auto elettriche tolgano poesia alle corse, forse non hai tutti i torti, a giudicare dal video onboard di Romain Dumas, che quest'anno si è aggiudicato la 104esima edizione della Pikes Peak International Hill Climb.

Intendiamoci, guidare quel mostro che risponde al nome di Ford Super Mustang Mach-E a ridosso del burrone, a quattromila metri di quota, ha sempre un che di epico. Per non dire drammatico. Ma prima di continuare, mettiti comodo e guarda il video, così poi torniamo in argomento ad armi pari.

La sesta corona del Re della Montagna

In Colorado, Romain Dumas si è confermato per la sesta volta in carriera il vero King of the Mountain, stampando un tempo ufficiale di 8:18.202. Un tempo pazzesco, ottenuto al volante di un prototipo studiato apposta per polverizzare record e sfruttando una pista più calda del solito, che ha garantito il grip necessario per scaricare a terra l'incredibile potenza dei motori elettrici.

La salita corre nelle immagini a una velocità surreale. Quello che però disturba, oltre al cacofonico sibilo dei motori elettrici al posto del classico rombo termico, è la scattosità dell'auto che, invece di pennellare le traiettorie, ha un continuo bisogno di correzioni che rendono la guida decisamente spigolosa. Che differenza con la danza elegante dei bolidi di un tempo! Tu che cosa ne pensi?

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/06/2026
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Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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